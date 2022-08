(Boursier.com) — Exclusive Networks publie un Chiffre d'affaires brut trimestriel record, en hausse de 43% par rapport au T2 2021 à 1.027 millions d'euros. La croissance continue a été portée par le positionnement de marché et les moteurs structurels du

marché. Des facteurs exogènes ont participé à la croissance du trimestre et la croissance a été homogène dans toutes les zones géographiques. L'augmentation des prises de commandes surpasse la croissance du chiffre d'affaires brut. Sur la base des informations actuellement disponibles, le Groupe maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2022.

Jesper Trolle, CEO, déclare : "Je suis très heureux qu'Exclusive Networks ait réalisé un chiffre d'affaires brut supérieur à 1 milliard ce trimestre. Cette performance record reflète notre positionnement unique dans l'écosystème de la cybersécurité et les solides moteurs de croissance structurelle du marché. Des facteurs exogènes tels que le renforcement du dollar américain et des taux de livraison meilleurs que prévu de la part de nos principaux fournisseurs ont également contribué à la croissance. Je souhaite remercier nos équipes du monde entier pour leur travail et leur engagement sans relâche dans notre mission.

La formidable réussite de notre modèle à valeur ajoutée et de nos services, de même que les relations étroites et durables que nous avons établies au cours des décennies écoulées avec les principaux et les plus prometteurs des prestataires de cybersécurité au monde portent leurs fruits et se traduisent par une surperformance régulière du marché de la cybersécurité en plein essor. Ce trimestre, la croissance a été alimentée par tous les principaux segments de la cybersécurité, ainsi que par ceux sur lesquels nous nous sommes positionnés le plus récemment, comme la sécurité via le cloud et les DevSecOps qui ont affiché l'un comme l'autre une forte progression qui vient valider notre stratégie d'accélération des opportunités sur ces segments par le biais de l'acquisition de Nuaware. Ces segments ont enregistré des taux de croissance à trois

chiffres et offrent un potentiel de croissance hors du commun.

Les dépenses de cybersécurité restent une priorité croissante pour les entreprises et les établissements publics de toutes tailles. Cela s'explique par une prise de conscience plus grande des cybermenaces, la sophistication des attaques de surface et des tensions géopolitiques, nous sommes convaincus que notre position dominante dans l'écosystème de la cybersécurité et la solidité des indicateurs des performances futures, avec une croissance des prises de commandes supérieure à celle des ventes brutes, sont de bon augure pour l'avenir. Nous sommes le leader mondial spécialiste du marché de la cybersécurité et sommes idéalement positionnés pour bénéficier du dynamisme et de la croissance continue du marché au cours des prochains trimestres."