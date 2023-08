Exclusive Networks : Les perspectives 2023 sont confirmées, attendues dans le haut de la fourchette pour l'EBIT ajusté

(Boursier.com) — Exclusive Networks, leader mondial de la cybersécurité, annonce ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2023. Le chiffre d'affaires brut s'inscrit à un niveau record, supérieur à 2 MdsE au S1, à 2,3 MdsE, en hausse de 20%. La Marge nette ressort en forte croissance à 222 ME, soit +18%. L'EBIT ajusté est à 84 ME, en hausse de 26% représentant 37,8% de la marge nette. Le Flux de trésorerie opérationnel disponible ajusté s'inscrit à 105 ME. Le taux de conversion de trésorerie est de 116%. Le Ratio d'endettement est en baisse à 1,3x dette nette/EBITDA ajusté.

Les perspectives 2023 sont confirmées, attendues dans le haut de la fourchette pour l'EBIT ajusté.

Jesper Trolle, Chief Executive Officer, a commenté : "J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons enregistré une excellente performance au premier semestre 2023, avec une forte progression des marges et une croissance du chiffre d'affaires supérieure à celle du marché de la cybersécurité. Notre dynamisme reflète la différenciation, la résilience et le levier opérationnel de notre modèle, associés à une attention toute particulière portée à l'efficacité et à la maîtrise des coûts. En conséquence, nous nous sommes rapprochés de notre objectif à long terme de marges d'EBIT ajusté d'environ 40 % avec une forte génération de trésorerie. En outre, nous continuons à croître fortement aux États-Unis, un marché important avec un potentiel de croissance à long terme très intéressant.

Notre mission est de créer un monde numérique plus sûr. Pour y parvenir, nous donnons à des centaines de milliers d'organisations un accès mondial aux technologies de cybersécurité les plus innovantes. Cet accès s'appuie sur notre plateforme mondiale, notre expertise commerciale et notre savoir-faire technique. Après une forte augmentation de la demande de cyber-technologies en 2022 - reflétant le passage au travail hybride, l'utilisation croissante de la technologie cloud et les menaces liées à la guerre en Ukraine - nous voyons maintenant l'activité de vente revenir à une tendance à long terme normalisée de croissance à deux chiffres. Malgré l'allongement des cycles de vente et la persistance de l'incertitude macroéconomique, notre portefeuille de fournisseurs de cybersécurité leader sur le marché, notre capacité avérée à accroître notre marché adressable et notre bilan solide nous permettent d'être confiants dans la réalisation de nos perspectives pour 2023. Sur la base de la solide performance du premier semestre 2023, nous prévoyons maintenant d'atteindre le haut de la fourchette de notre objectif d'EBIT ajusté."