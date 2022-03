Exclusive Networks : Le résultat net ajusté de l'exercice est de 72,6 ME

(Boursier.com) — Exclusive Networks présente ce jour ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, dont la publication a été approuvée par le Conseil d'administration du 29 mars 2022. Le chiffre d'affaires brut publié de l'exercice s'inscrit à 3,3 MdsE, en hausse de 15,1% par rapport à 2020.

L'EBITA ajusté de l'exercice ressort à 119,2 ME, (+10% par rapport à 2020). Le résultat net ajusté de l'exercice est de 72,6 ME, en hausse de 85,1% par rapport à 2020.

La direction souligne le succès de l'exécution de la stratégie selon les termes exposés lors de l'introduction en Bourse avec la réalisation de la croissance des ventes et des résultats 2021, ainsi que le relèvement des objectifs 2022, grâce à un solide positionnement pour exploiter les opportunités de croissance du marché de la cybersécurité.

Le dividende proposé est de 0,20 euro par action, en numéraire.

"Le chiffre d'affaires brut s'établit ainsi à 3,3 Milliards d'euros, en hausse de 29,5% par rapport à 2020 en données publiées et de 15,1% en incluant Veracomp en 2020. Cette croissance vient pour 73% de fournisseurs déjà existants et sur le même territoire que l'année précédente, pour 13% de l'extension des accords avec des fournisseurs historiques sur de nouveaux territoires et avec de nouveaux fournisseurs et pour 15% des acquisitions. L'ensemble de nos dix principaux fournisseurs ont contribué à cette croissance. Du côté des revendeurs, nous avons observé une demande soutenue sur le marché des grandes entreprises. Sur un plan géographique, grâce à l'exécution de notre stratégie, nous avons bénéficié de la croissance dans nos trois grandes régions. Les problèmes d'approvisionnement que nous avons connus en 2021 ont contribué à constituer un solide carnet de commandes pour 2022. Cela renforce notre confiance dans les perspectives pour 2022 et au-delà" explique la direction.

La marge nette s'établit à 320 millions d'euros en 2021, en progression de 9,2% par rapport à l'exercice précédent (en incluant Veracomp en 2020). Le mix des ventes a évolué au cours des 6 derniers mois de 2021 avec une part croissante des gros contrats et une croissance accélérée sur le continent américain. En conséquence de cet effet mix, la marge nette s'établit à 9,6% du chiffre d'affaires avec des niveaux de coûts moins élevés suite à l'effet de levier opérationnelle ue l'on voit sur les gros contrats et dans la zone Amériques. Cela se retrouve dans la progression de la marge d'EBITA ajusté à 37,3%. Exclusive Networks continue d'évaluer chaque nouveau contrat sur la base de sa contribution EBITA ajusté marginal.

L'EBITA ajusté s'établit à 119,2 millions d'euros, en hausse de 10% par rapport à 2020 en incluant Veracomp, et en progression de 25,3% en chiffres publiés.

Le résultat net ajusté s'établit à 72,6 millions d'euros, soit une hausse de 85,1% par rapport aux chiffres publiés en 2020.

FLUX DE TRÉSORERIE 2021, ENDETTEMENT ET POLITIQUE DE RENDEMENT POUR LES ACTIONNAIREs

Les flux de trésorerie disponible avant impôts s'élèvent à 56,5 millions d'euros en 2021, soit une conversion de trésorerie normalisée de 64.4% de l'EBITDA ajusté, en baisse de 80 millions d'euros par rapport à 2020. Ceci s'explique principalement par des décaissements exceptionnels en 2020 liés au Covid-19 (56 millions d'euros) ainsi qu'un besoin en fonds de roulement plus élevé, suite à la croissance de l'activité (20 millions d'euros) et une augmentation des stocks afin de faire face à la pénurie mondiale de produits et de composants (4 millions d'euros)

Effet de levier : L'endettement financier brut d'Exclusive Networks s'élève à 521,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, la trésorerie et équivalents de trésorerie à 129,8 millions d'euros et l'endettement net à 391,5 millions d'euros pour un levier d'endettement net/EBITDA ajusté après loyers qui s'élève à 3,1x, impactés par des éléments non-récurrents en fin d'année qui ont été débouclés début janvier 2022. Nous continuons de cibler un multiple d'endettement sur EBITDA après loyer inférieur à 2,5x.

Lors de l'assemblée générale annuelle du 21 juin 2022, le Conseil d'administration d'Exclusive Networks proposera un dividende de 0,20 euro par action (18,3 millions d'euros) en numéraire au titre de l'exercice 2021.

Le Groupe s'engage à offrir un rendement aux actionnaires attractif et régulier, en ligne avec ses attentes de création de valeur résultant de la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance. La politique de rendement pour les actionnaires du Groupe comprend, sans s'y limiter, un paiement de dividende de l'ordre de 25% de son résultat net annuel ajusté. La structure de la distribution pourrait être ajustée si des opportunités de croissance externe se présentaient pour compléter la croissance organique, ou si d'autres mécanismes de rendement pour les actionnaires étaient jugés plus attrayants...

Jesper Trolle, CEO, a déclaré : "Nous avons le plaisir de présenter de très bons résultats pour 2021 et performants par rapport à la stratégie annoncée lors de notre introduction en Bourse. Nous avons atteint nos objectifs de croissance et de rentabilité et avons mis en oeuvre avec succès notre excellence opérationnelle dans un environnement de marché difficile. Notre positionnement unique au coeur de l'écosystème et la demande impérieuse de solutions de cybersécurité ont alimenté la vigueur de nos performances en 2021 et renforcent notre confiance dans notre stratégie et nos perspectives.

2021 s'est avérée être un tournant pour le Groupe avec son passage de société privée à société cotée depuis la réussite de son introduction en Bourse sur Euronext Paris en septembre 2021.

Nous avons de nombreuses opportunités de croissance prometteuses et continuons de profiter de l'ancrage fort de notre position de marché ainsi que de la demande de solutions de cybersécurité sur le plan mondial. En 2021, nous avons rajouté plus de 1 250 nouveaux revendeurs à notre portefeuille (croissance de 7%) et avons étendu nos activités avec des fournisseurs historiques dans 21 nouveaux pays, avec une hausse consécutive du nombre de clients finaux de 4.000 pour un total de 110.000. Nous avons également ajouté 22 nouveaux fournisseurs dans notre portefeuille, parmi lesquels des sociétés logicielles natives du cloud en plein essor telles que Diamanti, Hashicorp, Salt Security et Sonatype. Parallèlement, nous avons poursuivi notre stratégie de croissance externe pour accélérer notre développement par le biais de l'acquisition réussie d'Ignition Technology et de Networks Unlimited.

Le marché de la cybersécurité est plus important que jamais en écho à la complexité croissante du monde qui nous entoure. L'évolution des législations, le télétravail, les enjeux géopolitiques et l'adoption grandissante du cloud contribuent à doper la croissance du marché de la cybersécurité et Exclusive Networks est idéalement positionné pour exploiter la croissance structurelle du marché grâce à son rôle central au coeur de l'écosystème de la cybersécurité, marqué par une très grande fragmentation des acteurs et une complexité croissante des technologies.

Même si nous n'avons pas de présence, ni de bureau, ni de personnel en Russie, et que nous ne subissons aux des perturbations locales, notre priorité absolue est la sécurité de nos équipes les plus proches du conflit (Pologne, Roumanie, Hongrie, Slovaquie, etc.) et le bien-être de tous ceux qui sont affectés par cette crise.

Dans ce monde de la cybersécurité en constante évolution, une chose est sûre: nos partenaires comptent sur nos atouts en permanence et sur nos atouts que sont notre envergure mondiale, notre capacité à très vite lancer des solutions sur le marché, le maillage de notre réseau de fournisseurs et de revendeurs et notre expertise technique approfondie. Nos équipes sont entièrement dédiées à ces défis et un grand merci à toutes et tous."

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Résultats financiers du 1er trimestre 2022 (chiffre d'affaires brut et revenus) : 9 mai 2022

Assemblée générale annuelle : 21 juin 2022

Résultats financiers du premier semestre 2022 : 31 août 2022.