Exclusive Networks inaugure son Exclusive Academy

(Boursier.com) — Exclusive Networks annonce l'inauguration de l'Exclusive Academy, programme de formation en cybersécurité d'envergure mondiale. Cette initiative vient illustrer l'engagement fort d'Exclusive Networks comme acteur incontournable du monde de la cybersécurité. L'Exclusive Academy proposera une combinaison innovante et évolutive d'expérience pratique de terrain et de formation théorique offrant des qualifications de haut niveau.

Le secteur de la cybersécurité fait face à une grave pénurie d'experts. Au niveau mondial, Exclusive Networks fait aujourd'hui le constat qu'environ 3 millions de postes sont non-pourvus, alors que les cybermenaces sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées. Pour protéger efficacement les actifs stratégiques des organisations contre ces menaces omniprésentes et garantir la souveraineté numérique des Etats, les effectifs mondiaux en cybersécurité doivent augmenter de 65%. En réponse à ce constat alarmant, Exclusive Networks lance l'Exclusive Academy afin de remédier aux besoins du secteur de la cybersécurité et pouvoir surmonter de façon pérenne et concrète cette pénurie d'experts. Il s'agit d'un projet unique avec un objectif clair : promouvoir la cybersécurité afin de former, en trois années, des cyber-experts hautement qualifiés et opérationnels répondant aux besoins du marché du travail.

La première promotion sera composée d'environ 20 participants en alternance.