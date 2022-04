Exclusive Networks : grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Exclusive Networks grimpe de près de 9% à 18,78 euros en bourse ce vendredi, alors que le groupe a présenté ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, dont la publication a été approuvée par le Conseil d'administration du 29 mars 2022. Le chiffre d'affaires brut publié de l'exercice s'inscrit à 3,3 MdsE, en hausse de 15,1% par rapport à 2020. L'EBITA ajusté de l'exercice ressort à 119,2 ME, (+10% par rapport à 2020). Le résultat net ajusté de l'exercice est de 72,6 ME, en hausse de 85,1% par rapport à 2020.

La direction souligne le succès de l'exécution de la stratégie selon les termes exposés lors de l'introduction en Bourse avec la réalisation de la croissance des ventes et des résultats 2021, ainsi que le relèvement des objectifs 2022, grâce à un solide positionnement pour exploiter les opportunités de croissance du marché de la cybersécurité...

La marge nette s'établit à 320 millions d'euros en 2021, en progression de 9,2% par rapport à l'exercice précédent (en incluant Veracomp en 2020). Le mix des ventes a évolué au cours des 6 derniers mois de 2021 avec une part croissante des gros contrats et une croissance accélérée sur le continent américain. En conséquence de cet effet mix, la marge nette s'inscrit à 9,6% du chiffre d'affaires avec des niveaux de coûts moins élevés suite à l'effet de levier opérationnelle ue l'on voit sur les gros contrats et dans la zone Amériques. Cela se retrouve dans la progression de la marge d'EBITA ajusté à 37,3%. Exclusive Networks continue d'évaluer chaque nouveau contrat sur la base de sa contribution EBITA ajusté marginal.

L'EBITA ajusté ressort à 119,2 millions d'euros, en hausse de 10% par rapport à 2020 en incluant Veracomp, et en progression de 25,3% en chiffres publiés. Le résultat net ajusté s'établit à 72,6 millions d'euros, soit une hausse de 85,1% par rapport aux chiffres publiés en 2020.

Les flux de trésorerie disponible avant impôts s'élèvent à 56,5 millions d'euros en 2021, soit une conversion de trésorerie normalisée de 64.4% de l'EBITDA ajusté, en baisse de 80 millions d'euros par rapport à 2020. Ceci s'explique principalement par des décaissements exceptionnels en 2020 liés au Covid-19 (56 millions d'euros) ainsi qu'un besoin en fonds de roulement plus élevé, suite à la croissance de l'activité (20 millions d'euros) et une augmentation des stocks afin de faire face à la pénurie mondiale de produits et de composants (4 millions d'euros).

Ciblage en vue

L'endettement financier brut d'Exclusive Networks s'élève à 521,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, la trésorerie et équivalents de trésorerie à 129,8 millions d'euros et l'endettement net à 391,5 millions d'euros pour un levier d'endettement net/EBITDA ajusté après loyers qui s'élève à 3,1x, impactés par des éléments non-récurrents en fin d'année qui ont été débouclés début janvier 2022. De quoi continuer de cibler un multiple d'endettement sur EBITDA après loyer inférieur à 2,5x.

Lors de l'assemblée générale annuelle du 21 juin 2022, le Conseil d'administration d'Exclusive Networks proposera un dividende de 0,20 euro par action (18,3 millions d'euros) en numéraire au titre de l'exercice 2021. Le broker JP Morgan vise désormais un cours de 20 euros, contre 22 euros initialement...