Exclusive Networks : forte augmentation de la marge nette à 411 millions d'euros

(Boursier.com) — Exclusive Networks publie un Chiffre d'affaires brut record, supérieur à 4,5 MdsE, (+38% vs 2021) associé à une forte augmentation de la marge nette à 411 millions d'euros, (+29%, une amélioration de l'EBIT ajusté à 154 ME, (+29%).

La direction souligne au passage la performance exceptionnelle en matière de génération de trésorerie, avec un flux de trésorerie opérationnel disponible ajusté supérieur à 200 ME. L'Endettement est réduit à un ratio de levier à 1,6x.

Jesper Trolle, Chief Executive Officer, a commenté : "J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons enregistré une performance record en 2022, avec une forte croissance du chiffre d'affaires, du taux de marge et des performances de trésorerie. Notre dynamique s'est poursuivie tout au long de l'année avec un chiffre d'affaires trimestriel supérieur à 1 MdEUR durant trois trimestres consécutifs. Cela démontre une fois de plus notre capacité à assurer une croissance durable grâce à notre approche spécialisée, notre modèle économique unique et nos équipes talentueuses dans le monde entier.

La cybersécurité reste l'un des plus grands défis de notre époque pour les DSI. Les cyber-attaques s'accélèrent en fréquence et en intensité, avec une attaque par ransomware estimée survenir toutes les deux secondes en 2031. Les tensions géopolitiques continuent de menacer les États et les infrastructures nationales sensibles, entraînant de nouvelles législations et règlementations de conformités cyber. Les projets de transformation numérique rapides, les nouvelles pratiques de travail hybrides et la migration vers des architectures cloud ont créé un environnement de menaces accrues et des vulnérabilités plus importantes. S'ajoute à cela une pénurie croissante de cyber compétences et de talents, il est ainsi clair que l'investissement dans la cybersécurité restera résilient en 2023.

Sur la base de ces facteurs macro-économiques, de notre portefeuille de fournisseurs innovants et leaders sur le marché, de notre écosystème mondial de partenaires spécialisés, combinés à notre capacité à développer notre marché adressable par le biais d'expansions géographiques, d'acquisitions stratégiques et d'innovations en matière de services, nous estimons qu'en 2023, notre marché adressable atteindra plus de 80 Mds$. Nous sommes convaincus que nous sommes bien placés pour tirer parti de cette opportunité de croissance."