Exclusive Networks : évolution au conseil d'administration

(Boursier.com) — Exclusive Networks annonce une évolution de la composition de son conseil d'administration. Nathalie Lomon, Directrice Générale Adjointe du groupe Seb, a été cooptée en qualité de nouveau membre du conseil d'administration le 17 avril 2023 en remplacement de Nathalie Bühnemann comme précisé dans le communiqué en date du 18 janvier 2023. Nathalie Lomon est également nommée en qualité de Présidente du Comité d'audit. Le conseil d'administration a par ailleurs décidé de proposer au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale qui se réunira le 8 juin 2023 prochain, la nomination de Paul-Philippe Bernier en qualité de nouveau membre au Conseil d'administration. Paul-Philippe Bernier, 42 ans, est Directeur adjoint et membre du comité de direction au sein de l'équipe Investissement Direct Large Cap de Bpifrance Investissement depuis 2022. Il possède plus de 15 ans d'expérience dans les financements structurés et les investissements en fonds propres.