Exclusive Networks et Cymulate lancent un partenariat en EMEA et en APAC

(Boursier.com) — Exclusive Networks, spécialiste mondial de la cybersécurité pour les infrastructures numériques, annonce aujourd'hui son partenariat avec Cymulate, le leader de la validation et de la gestion des expositions des risques de cybersécurité. Cet accord, qui couvre l'APAC et l'EMEA, fait d'Exclusive Networks le premier partenaire de distribution multirégional de Cymulate.

Suite à son financement de série D de 70 millions de dollars en septembre, Cymulate investit dans l'expansion de ses opérations de distribution mondiales sur les marchés internationaux. Exclusive Networks s'occupera du recrutement, du développement et de l'activation des partenaires afin de stimuler la sensibilisation du marché et la demande des clients pour sa plateforme leader de validation et de gestion des expositions des risques de cybersécurité.

"Aujourd'hui, plus que jamais, il est impératif pour les organisations d'avoir une visibilité totale sur l'ensemble de la chaîne de cybercriminalité afin de protéger les environnements informatiques et de cloud computing, et de protéger les données critiques contre les attaques. Nous sommes ravis d'ajouter Cymulate à notre portefeuille et de l'introduire dans notre écosystème de partenaires en APAC et en EMEA. La plateforme Cymulate s'intégrant de manière transparente avec un certain nombre de nos solutions de sécurité existantes, y compris les systèmes XDR et SOAR, les partenaires seront en mesure de générer des opportunités de vente croisée au sein des comptes clients existants afin de générer des revenus supplémentaires", a déclaré Denis Ferrand-Ajchenbaum, SVP Global Business Development and Ecosystems de Exclusive Networks.

Le segment de marché de la cybersécurité "validation de la sécurité" devrait croître à un TCAC de 35% au cours des prochaines années pour atteindre 2 milliards $ d'ici 2026. Cela représente une opportunité importante pour les revendeurs de sécurité, les fournisseurs de services et les MSSP (Fournisseur de Services de Sécurité infogérés) de compléter leurs portefeuilles de cybersécurité existants, de développer de nouveaux revenus de services et de stimuler les opportunités de croissance...