Exclusive Networks... Déjà sursouscrit?

(Boursier.com) — Exclusive Networks fera à coup sûr partie des plus importantes introductions en Bourse de Paris cette année. L'opération pourrait rencontrer un large succès dans la mesure où, selon Reuters, l'offre de titres serait déjà sursouscrite et on partirait sur un montant de plus de 400 ME et une capitalisation boursière de plus de 2 Milliards d'Euros...