Exclusive Networks : confirme ses objectifs 2023

(Boursier.com) — Exclusive Networks fait état d'un chiffre d'affaires brut de 1,180 milliard d'euros au premier trimestre, en augmentation de 28% (+29% à change constant). La majeure partie de cette croissance (24%) est liée aux relations avec les fournisseurs existants dans les zones géographiques où le groupe est déjà présent. Le reste de la croissance provient de l'expansion des fournisseurs, en partie grâce à l'expansion des fournisseurs existants dans de nouvelles zones géographiques (2%) et aux relations avec de nouveaux fournisseurs (2%). Le chiffre d'affaires IFRS tient compte de la comptabilisation des ventes de support et de maintenance sur la base d'une marge nette conformément aux normes IFRS, Exclusive Networks n'étant pas le principal débiteur de ces solutions. Le chiffre d'affaires IFRS publié atteint 893 millions d'euros, en hausse de 25%, en ligne avec l'évolution du chiffre d'affaires brut.

Les taux de rétention des fournisseurs et des clients ont continué de s'améliorer d'une année sur l'autre, sous l'effet d'une demande continue de solutions de cybersécurité. Le taux net de rétention des fournisseurs s'est affiché à 126% (contre 119% au 1er trimestre 2022) et le taux net de rétention des clients a atteint 123% (contre 116% au 1er trimestre 2022).

Malgré le ralentissement visible et l'incertitude persistante liée à l'environnement macroéconomique, le management reste confiant sur les perspectives communiquées pour l'année : un chiffre d'affaires brut supérieur à 5,150 MdsE ; une marge nette comprise entre 450 et 465 millions d'euros ; un EBIT ajusté compris entre 172 et 178 millions d'euros et un flux de trésorerie opérationnelle disponible ajusté supérieur à 80% de l'EBITDA ajusté.

Jesper Trolle, Chief Executive Officer, a déclaré : "nous avons une fois de plus progressé plus vite que le marché de la cybersécurité, avec une croissance dans toutes les régions. Il s'agit d'un résultat impressionnant dans un environnement macro difficile qui a eu un impact sur les budgets SI mondiaux. Notre solide performance reflète la demande pour notre offre différenciée. Cela reflète notre modèle éprouvé et notre mission de créer un monde digital plus sûr. Exclusive Networks aide des centaines de milliers d'organisations dans le monde à accéder aux technologies de sécurité les plus innovantes grâce à sa plateforme mondiale, son expertise commerciale et son savoir-faire technique. L'envergure d'Exclusive Networks et sa capacité à développer son marché potentiel - grâce à un portefeuille de fournisseurs de premier plan - nous permettent d'être confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs financiers pour l'année 2023".