Exclusive Networks confirme ses objectifs 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires brut d'Exclusive Networks s'est élevé à 932,4 millions d'euros au 1er trimestre 2022, soit une augmentation de +24,9% d'une année sur l'autre en données publiées, et de +22,9% à taux de change constant.

L'activité a connu un début d'année historique grâce à une très forte demande. Certaines commandes pour le 1er trimestre 2022 n'ont pas pu être livrées en raison de la pénurie de produits, comme au 4e trimestre 2021. Finalement, le carnet de commande a maintenu son niveau très élevé en fin de trimestre, comparable à celui de décembre. La croissance de 24,9% du chiffre d'affaires brut au 1er trimestre 2022 provient à 53% de la croissance des fournisseurs existants, à 29% de l'expansion géographique des fournisseurs existants et des nouveaux fournisseurs, et à 18% des acquisitions d'Ignition Technology et de Networks Unlimited.

Le taux de renouvellement des fournisseurs pour le 1er trimestre 2022 a atteint 119% (111% au 1er trimestre 2021) et le taux de renouvellement des clients d'Exclusive Networks a atteint 116% (104% au 1er trimestre 2021), largement soutenus par la demande croissante pour les solutions de fournisseurs et l'engagement continu des partenaires de distribution.

"La performance du 1er trimestre démontre une fois de plus comment nous poursuivons notre croissance et notre développement avec de nouveaux fournisseurs, dans de nouvelles zones géographiques. Cela prouve la forte résilience de notre entreprise ainsi que sa capacité à toujours grandir malgré les contraintes d'approvisionnement", commente le management.

Perspectives

Le 1er trimestre 2022 a montré une accélération de la bonne dynamique des ventes déjà observée sur le second semestre 2021. Exclusive Networks prévoit que cette forte demande en solutions de cybersécurité se poursuivra en 2022 malgré les problèmes sur la chaîne d'approvisionnement commun à toute l'industrie.

Exclusive Networks continuera à tirer profit de son exposition aux fournisseurs leaders et à sa position au coeur de l'écosystème.

En conséquence, le groupe confirme ses objectifs pour 2022.