Exclusive Networks : confiant dans ses prévisions pour l'exercice 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires brut d'Exclusive Networks s'est élevé à 1.127 millions d'euros, soit une augmentation de 42% par rapport au troisième trimestre 2021 et de 38% à taux de change constant.

La croissance de 42% du chiffre d'affaires brut au troisième trimestre 2022 est largement attribuable (88%) à la croissance des fournisseurs existants, "témoignant de la force de notre modèle d'entreprise et de notre capacité à faire face aux changements technologiques, tout en soulignant la croissance organique sous-jacente de l'activité. Nous avons également bénéficié de l'expansion de nos fournisseurs dans de nouvelles régions du monde ainsi que de nouvelles relations avec les fournisseurs (7%). Enfin, la contribution de Networks Unlimited, acquise en décembre 2021, a également soutenu notre croissance (5%)" commente la direction.

Le taux de renouvellement des fournisseurs pour le troisième trimestre 2022 a augmenté de 140% (contre 114% au troisième trimestre 2021) avec des taux de fidélisation des clients de 141% (contre 120% au troisième trimestre 2021), soutenus par une demande croissante pour les solutions des fournisseurs et l'engagement continu des partenaires de distribution.

PERSPECTIVES

Compte tenu des informations actuellement disponibles, le Groupe est confiant dans ses prévisions pour l'exercice 2022, qui ont été revues à la hausse en septembre 2022 :

Chiffre d'affaires brut attendu à plus de 4,2 milliards d'euros ;

Marge nette attendue entre 392 millions d'euros et 400 millions d'euros ;

L'EBITA ajusté devrait se situer entre 146 millions et 152 millions d'euros ;

Le flux de trésorerie libre opérationnel avant impôts devrait être supérieur à 160% de l'EBITDA ajusté.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Jesper Trolle, Directeur général, et Pierre Boccon-Liaudet, Directeur administratif et financier, présenteront les résultats du troisième trimestre 2022 lors d'une conférence téléphonique en anglais qui se tiendra aujourd'hui, le 9 novembre 2022, à 09 heures (CET).

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Résultats financiers annuels 2022 : 28 février 2023.

Chiffre d'affaires brut et chiffre d'affaires du T1 2023 : 4 mai 2023.

Assemblée Générale annuelle 2023 : 8 juin 2023.