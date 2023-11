Exclusive Networks : confiant dans la réalisation de ses prévisions pour l'exercice 2023

(Boursier.com) — Exclusive Networks, un leader mondial de la cybersécurité, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires brut et son chiffre d'affaires IFRS pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023. Le chiffre d'affaires brut s'est élevé à 1.228 millions d'euros, soit une augmentation de 9% en données publiées et de 13% à change constant. "La majeure partie de la croissance (5%) est liée aux relations avec les fournisseurs existants dans les zones géographiques dans lesquelles nous sommes déjà présents. Le reste de la croissance provient de l'expansion des fournisseurs (3%). L'expansion des fournisseurs est une combinaison de fournisseurs entrant dans de nouvelles zones géographiques (2%) et de relations avec de nouveaux fournisseurs (1%). Enfin, la récente acquisition d'Ingecom a soutenu notre croissance pour 1%" commente le groupe.

PRESPECTIVES 2023

"Dans un environnement encore marqué par la volatilité macroéconomique, nous restons confiants dans la

réalisation de nos prévisions pour l'exercice 2023 :

- Un chiffre d'affaires brut supérieur à 5 150 millions d'euros;

- Une marge nette comprise entre 450 et 465 millions d'euros;

- Un EBIT ajusté compris entre 172 et 178 millions d'euros, attendu dans le haut de la fourchette;

- Un flux de trésorerie opérationnelle disponible ajusté supérieur à 80% de l'EBITDA ajusté".

Jesper Trolle, Directeur général, a déclaré : "Exclusive Networks, en tant que leader de la cybersécurité, se rapproche de sa mission de créer un monde plus sûr. Au troisième trimestre, nous avons réalisé de solides progrès avec une croissance de chiffre d'affaires brut de 9% en données publiées et 13% à taux de change constant, conformément à nos attentes. Nous enregistrons une croissance à deux chiffres dans notre plus grande région (EMEA), malgré un environnement macro-économique difficile et une faible visibilité, qui ont conduit à l'allongement des cycles de ventes pour revenir à des niveaux normalisés depuis la fin de l'année 2022. Nous disposons néanmoins d'un pipeline de vente solide et constant, sans annulation de projet.

Après plusieurs années de croissance organique, notre bilan solide et notre excellente génération de trésorerie nous ont permis de procéder à l'acquisition d'Ingecom pour élargir et approfondir notre offre et soutenir notre stratégie de croissance long-terme.

Cette acquisition stratégique nous permet d'étendre nos capacités dans le domaine des technologies innovantes et disruptives afin de compléter et d'élargir notre offre de solutions de cybersécurité émergentes et en forte croissance sur nos marchés. Notre dynamique actuelle de croissance à deux chiffres depuis le début de l'année, associée à des acquisitions stratégiques, renforce notre confiance dans notre capacité à réaliser nos objectifs pour 2023."