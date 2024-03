(Boursier.com) — Exclusive Networks annonce une nouvelle année record en 2023, marquée par une rentabilité supérieure à la croissance du Chiffre d'affaires et des perspectives 2023 dépassées. Le Chiffre d'affaires brut grimpe à 5,145 MdsE, +14% en données publiées et 16% à change constant. La Marge nette s'inscrit en forte croissance à 468 ME, à +14% et l'EBIT ajusté ressort à près de 40% de la Marge nette à 186 ME, à +21%.

Le flux de trésorerie opérationnel ajusté est en forte hausse à 254 ME. Le Ratio d'endettement revient à 0,8x dette nette/EBITDA ajusté.

Jesper Trolle, Directeur Général, a commenté : "Exclusive Networks a réalisé un Chiffre d'affaires et une profitabilité records en 2023 dépassant nos perspectives financières. Nous nous félicitons de la profitabilité réalisée cette année qui a dépassé le haut de la fourchette annoncée en août 2023. Nos équipes ont fait preuve de résilience et d'adaptabilité pour maintenir la dynamique de croissance après une performance remarquable en 2022. Je leur adresse toute ma gratitude pour leur engagement sans faille, permettant de maintenir des standards de qualité élevés. Ce résultat reflète la force, la diversification et la résilience de notre modèle. Notre réputation de partenaire de confiance est appréciée tant par les fournisseurs que par les clients, et constitue le fondement de notre croissance continue. Les acquisitions restent un levier de croissance important. Nous en avons réalisé deux en 2023 - Ingecom et Consigas - qui ont une excellente complémentarité stratégique et qui progressent bien. Pour l'exercice 2024, nous restons optimistes quant à nos perspectives, dans un contexte de premier semestre attendu plus modéré. L'accent continu mis sur la cybersécurité par les DSI, combiné à notre modèle commercial unique et à nos stratégies de croissance établies, nous positionne stratégiquement pour de nouvelles avancées au cours de l'année à venir. Nous nous réjouissons des opportunités qui nous attendent et nous nous engageons à tirer parti de nos réalisations pour générer une croissance et un succès durables."