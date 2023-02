Exclusive Network recule malgré un exercice record

(Boursier.com) — Exclusive Network recule de 0,25% à 20 euros malgré l'annonce de résultats annuels pour le moins solides. Le groupe spécialisé dans la distribution de solutions de cybersécurité et de cloud computing pour les infrastructures numériques a dégagé en 2022 un EBIT ajusté de 154 ME, en hausse de 29%, pour un chiffre d'affaires brut record, supérieur à 4,5 MdsE, (+38% vs 2021). Le Résultat net ajusté atteint 100 ME, en augmentation de 39%. La direction a par ailleurs mis en avant la performance exceptionnelle en matière de génération de trésorerie, avec un flux de trésorerie opérationnel disponible ajusté supérieur à 200 ME.

Dans l'environnement actuel, toujours affecté par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les conditions de marché incertaines (inflation, hausse des taux d'intérêt, incertitudes géopolitiques), le Groupe a comme objectif d'atteindre pour l'année 2023 : un Chiffre d'affaires brut supérieur à 5,150 MdsE ; une Marge nette comprise entre 450 et 465 ME ; un EBIT ajusté compris entre 172 et 178 ME ; et un flux de trésorerie opérationnelle disponible ajusté supérieur à 80% de l'EBITDA ajusté.

Stifel ('achat') parle d'un ensemble de résultats 2022 mitigés avec une guidance 2023 rassurante. La dynamique au niveau des revenus est restée forte, mais ses inquiétudes de voir la marge nette se détériorer se sont concrétisées d'une manière plus forte que prévu, avec un repli de cette dernière de près de 100 pb par rapport au premier semestre. Les objectifs 2023 montrent que l'entreprise est confiante sur le fait que les cyber-dépenses se normalisent, mais se développent toujours dans DD. Là encore, le négatif provient des directives sur la marge nette, qui devrait représenter 8,7 à 9,0% des ventes brutes, sous les attentes du consensus, précise le broker.