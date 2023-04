Exail Technologies : un analyste s'ajuste

(Boursier.com) — Exail Technologies recule de 1,1% à 18,80 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé 68,2 millions d'euros de chiffre d'affaires au 1er trimestre 2023, en croissance de +8% par rapport au 1er trimestre 2022 (63,4 ME) pro forma.

D'ailleurs, 56 ME de commandes ont été remportées au 1er trimestre, dont plusieurs contrats stratégiques. Elles sont cependant légèrement au-dessous du niveau du 1er trimestre 2022 qui avait bénéficié d'un ajustement de prix annuel sur le contrat BENL. Ce bon niveau permet de maintenir un carnet de commandes élevé de 620 ME.

Trajectoire confirmée

La performance du 1er trimestre permet à Exail Technologies de réaliser un bon début d'année, qui confirme le contrôle de l'exécution des opérations et les tendances observées durant les derniers mois sur nos marchés. Le rythme des livraisons devrait s'accélérer dans les prochains trimestres grâce au carnet de commandes élevé du groupe. Compte tenu de la saisonnalité habituelle du 1er trimestre et des grands programmes, cette bonne performance du début d'année conforte le groupe dans ses objectifs de croissance. Exail Technologies confirme ainsi sa guidance 2023 d'une croissance des revenus supérieure à +15%.

Portzamparc commente : "Le groupe anticipe une accélération des livraisons sur les prochains trimestres et confirme sa guidance 2023 de croissance de la 'top-line' supérieure à 15%... Pour rappel, notre scénario (inchangé) intègre un chiffre d'affaires 2023 de 322 ME (+15,1%). Après mise à jour des comparables, nous ajustons notre TP de 27,1 à 26,5 euros et maintenons notre opinion Acheter".