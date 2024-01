Exail Technologies : sans réaction

(Boursier.com) — Exail Technologies est stable à 19,50 euros ce mercredi après l'annonce d'une nouvelle commande pour son drone de surface autonome DriX pour des applications civiles d'hydrographie... Le client est un acteur basé en Australie spécialisé dans la collecte de données maritimes qui opère plusieurs navires dans différents continents. Après une première commande d'un drone DriX au 1er semestre 2023, il s'équipe ainsi d'un deuxième DriX afin de multiplier les capacités opérationnelles de ses navires.

Cette vente illustre une nouvelle fois la tendance de fonds d'adoption de drones pour réaliser des missions en complément ou en remplacement de navires. Le client explique ainsi que "les drones de surface autonomes offrent la possibilité de fournir de grandes quantités de données avec un faible risque HSE à un prix potentiellement inférieur à celui des opérations traditionnelles. Au minimum, ils devraient servir de multiplicateur de force pour les opérations de survey conventionnelles."

Gain de temps

Cette utilisation du drone DriX a d'ailleurs été mise en avant récemment par un autre client, l'un des leaders mondiaux, qui a partagé le bilan d'une opération multi-drones au large de l'Australie. Au cours de cette mission de 28 jours et 18.000 km, les deux drones DriX déployés ont collecté 58% des données pour seulement 4% des émissions de CO2. Sans l'utilisation de ces deux drones de surface, la mission aurait duré 73 jours au lieu de 28 et aurait émis 150% d'émissions de CO2 supplémentaires, avec un cout d'opération nettement plus élevé...

Portzamparc apprécie la nouvelle qui prouve l'efficacité du drone et les applications civiles. De quoi viser un cours de 26 euros sur le dossier.