(Boursier.com) — Exail Technologies participe au projet QKISS, visant à développer des systèmes de communication cryptographique quantique européens.

Le projet QKISS (Quantum Key Industrial SystemS) vise à développer des systèmes de distribution quantique de clés (QKD) européens à la fois performants, sécurisés et certifiables d'ici 2 à 3 ans. Financé par la Commission européenne, dans le cadre du programme Digital Europe, il a démarré en janvier 2023. Il réunit deux groupes industriels de haute technologie, Exail (anciennement iXblue) et Thales, et deux équipes universitaires de premier plan issues de l'Université Paris-Saclay1 et de Sorbonne Université.

L'initiative "Infrastructure de Communication Quantique" de la Commission européenne (EuroQCI - Quantum Communication Infrastructure initiative) vise à la mise au point d'une infrastructure de communication quantique sécurisée couvrant l'ensemble de l'UE, y compris ses territoires d'outre-mer.

Le projet QKISS est une réponse au manque actuel d'industriels européens établis capables de fournir du matériel QKD pour protéger l'autonomie numérique stratégique de l'UE. Le projet vise la mise en oeuvre, par des experts industriels et universitaires français, d'un lien de télécommunication complet et qualifié permettant des communications cryptées protégées par les lois fondamentales de la physique.

Piloté par Exail, QKISS tirera parti de l'expertise des 4 partenaires impliqués. Il comprendra la fabrication de composants opto-électroniques, le développement d'algorithmes spécialisés de traitement du signal et de codage, et ira jusqu'à l'intégration complète du système et la démonstration de terrain. QKISS apportera également la preuve de sa compatibilité avec les systèmes de réseaux de télécommunications actuels. Les systèmes QKD fonctionneront en effet avec les chiffreurs Mistral de Thales, un système clé en main de cryptage de réseau comprenant un logiciel de gestion centralisée, adapté au cadre spécifique de la QKD.

La certifiabilité et la conformité des systèmes QKISS aux normes européennes seront incluses à un stade précoce dans l'analyse de sécurité et la stratégie de conception du projet, prenant en compte des critères tels que la limitation de la surface d'attaque.

Le projet vise à la mise en oeuvre d'un système à faible coût et à haut débit, adapté aux vitesses de communication très élevée des centres urbains : taux de modulation en centaines de mégabauds (MBd) et vitesse de transfert de clé sécurisée en mégabits par seconde (Mbit/s). Après une phase d'industrialisation, les systèmes QKISS seront disponibles pour être déployés au niveau de l'infrastructure EuroQCI et pour d'autres applications reposant sur des communications privées : banque en ligne, santé en ligne, communication gouvernementale ou gestion et protection des infrastructures critiques.