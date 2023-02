Exail Technologies : le nouveau périmètre fait gonfler l'activité

(Boursier.com) — Exail Technologies publie pour la première fois ses revenus dans son nouveau périmètre simplifié et désormais concentré sur les activités de Exail. Le chiffre d'affaires consolidé du 4e trimestre intègre ainsi la contribution de la société iXblue. Exail Technologies indique également un chiffre d'affaires 2022 proforma, comprenant la contribution de iXblue sur l'ensemble de l'année 2022.

Les activités de l'ancien pôle Ingénierie & Systèmes de protection, dont la cession a été approuvée par l'Assemblée générale du 8 décembre 2022, sont classées en activités non poursuivies (norme IFRS 5) et ne contribuent plus au chiffre d'affaires, y compris dans l'historique. La dernière cession effective interviendra avant la fin du 1er trimestre, conformément au calendrier annoncé.

Sur ce périmètre, Exail Technologies a réalisé un chiffre d'affaires particulièrement élevé au 4e trimestre 2022. Il est de 88 ME. L'excellent niveau d'activité s'explique par la saisonnalité favorable du 4e trimestre (le plus important de l'année) et la forte performance des ventes de systèmes de navigation et positionnement. Ces produits, dont le cycle de vente est relativement court, ont rapidement bénéficié du contexte porteur du marché de la Défense pour l'équipement naval et terrestre.

Le chiffre d'affaires proforma 2022, en intégrant iXblue sur l'année complète, s'élève à 280 ME, illustrant le changement de dimension de Exail. La contribution du programme BENL représente environ 45 ME, conformément à ce qui avait été annoncé en début d'année 2022, et témoigne de la bonne exécution de ce premier projet majeur dans la lutte contre les mines. Ce contrat reste le plus important du groupe mais voit son poids relatif diminuer fortement au profit des ventes de produits auprès d'une base de clients très diversifiée.

Le volume de commandes enregistrées au 4e trimestre constitue un succès marquant de la fin d'année 2022. Il illustre la dynamique sur lequel le groupe est engagé avec des prises de commandes qui progressent plus vite que le chiffre d'affaires. Exail Technologies a ainsi remporté 104 ME de commandes au 4e trimestre 2022, soit une progression de l'ordre de +40% par rapport au volume de commande à la même période l'an passé à périmètre comparable.

Perspectives

L'activité soutenue du 4e trimestre permet à Exail Technologies d'entamer l'année 2023 sur une très bonne dynamique. Le contexte géopolitique favorable, non anticipé au moment de l'accord pour l'acquisition de iXblue il y a un an, impacte positivement les activités du groupe. L'accroissement des dépenses de Défense se matérialise aussi bien à court-terme, à travers les ventes de systèmes de navigation et de positionnement, qu'à moyen-terme, pour des grands projets de déminage ou de sécurisation par drones d'installations sous-marines.