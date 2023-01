Exail Technologies : le drone de surface DriX participe à l'exercice militaire Digital Horizon 22 organisé par la Marine US à Bahreïn

(Boursier.com) — Les équipes d'Exail Technologies ont récemment participé à l'exercice "Digital Horizon" dédié au déploiement de drones autonomes et à l'Intelligence artificielle. Cet exercice de trois semaines a été organisé en décembre par la 5ème Flotte de l'US Navy à Bahreïn afin de tester de nouvelles technologies autonomes. Il se place dans le cadre du projet de l'US Navy visant à établir la première flotte de drones autonomes au monde, composée de cent drones, dans le golfe Persique.

L'US Navy a créé en septembre 2021 la Task Force 59 afin d'accélérer l'intégration des nouvelles technologies au sein de la 5ème Flotte et de rechercher des solutions alternatives et rentables pour mener à bien les missions de connaissance du domaine maritime (Maritime Domain Awareness, ou MDA).

DriX, le drone de surface (USV) d'Exail faisait partie des quinze USV et drones aériens (UAV) sélectionnés pour participer à l'exercice, qui mettait en scène une mission de MDA. Les USV et les UAV avaient pour mission de recueillir des données à la surface afin de détecter et d'identifier les menaces potentielles et de communiquer entre eux à l'aide d'un système commun. Avec sa monocoque hautement hydrodynamique, DriX a fait preuve d'une grande fiabilité avec d'excellents résultats en matière de tenue de mer et de vitesse, accomplissant sa mission de collecte de données en surface et prouvant sa capacité à intégrer des radars et caméras tiers. La capacité du DriX à s'intégrer dans un réseau de communication militaire a également été prouvée avec succès et l'USV répond en outre aux exigences en termes de redondance des communications, cruciales pour minimiser les risques lors des opérations militaires.

La réussite de ces essais, qui a montré la valeur ajoutée que les technologies autonomes peuvent apporter dans le domaine maritime, confirme les perspectives de déploiement à grande échelle de systèmes robotisés dans des applications au-delà de la chasse aux mines-sous-marines.