Exail Technologies : le chiffre d'affaires sera bien plus élevé au 2e semestre

(Boursier.com) — Exail Technologies réalise +14% de croissance des revenus au 1er semestre 2023, avec une accélération au deuxième trimestre (+19%). Le chiffre d'affaires s'établit à 153,6 millions d'euros (134,9 ME au 30 juin 2022).

Exail Technologies a généré 31,8 ME d'Ebitda courant au 1er semestre 2023, en ligne avec les attentes dans cette 1ère année d'intégration du nouveau groupe Exail. La marge d'Ebitda courant est en retrait par rapport à l'an passé à périmètre équivalent et proche de celle du 2e semestre. Elle s'établit à un bon niveau et peut varier d'un semestre à l'autre en fonction du mix des marges sur les affaires livrées au cours de l'année.

Le résultat d'exploitation s'établit à 17,4 ME pour un résultat net consolidé de 26,5 ME. A périmètre équivalent, le résultat net part du groupe passe de 3,8 ME au 1er semestre 2022 à 25,7 ME au 1er semestre 2023.

La capacité d'autofinancement générée par l'activité s'élève à +28 ME au 1er semestre 2023. Cette performance est compensée par le fort accroissement du BFR (+31 ME), pénalisé par une saisonnalité traditionnellement défavorable entre les deux semestres, notamment cette année sur les jalons de paiement du programme BENL. Le BFR est également impacté par un retard de paiement d'un jour ouvré (du 30 juin au 4 juillet), pour 7 ME. Les capex représentent 14 ME.

Exail Technologies a également encaissé 30 ME grâce à la cession du pôle ISP au 1er semestre 2023. Ce produit de cession a été utilisé en juillet pour procéder à l'acquisition de 5% de la filiale Exail Holding pour 24,5 ME.

Perspectives

Les prises de commandes au 1er semestre 2023 se montent à 139 ME, soit en hausse de +6% vs le 1er semestre 2022.

Exail Technologies réalise un début 2023 avec un bon niveau de revenus et de profitabilité. Le groupe confirme son objectif 2023 d'une croissance du chiffre d'affaires de plus de 15% par rapport au chiffre d'affaires 2022 à périmètre équivalent. La direction du groupe s'attend donc à un chiffre d'affaires significativement plus élevé au 2e semestre.