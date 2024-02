Exail Technologies grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Exail Technologies grimpe de plus de 5% à 22,70 euros ce mardi, alors que le groupe a généré 104 millions d'euros de revenus au 4e trimestre 2023, soit une progression de +18% par rapport au T4 2022. Ce niveau élevé par rapport aux trimestres précédents est lié à la saisonnalité du dernier trimestre (le plus important de l'année). La croissance du chiffre d'affaires a été portée principalement par les systèmes de navigation. Sur l'année 2023, le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 323 ME, soit une augmentation de +16% par rapport à l'année 2022 à périmètre équivalent.

Portée par la bonne dynamique des marchés du groupe, l'activité commerciale a réalisé une solide performance avec 124 ME de nouvelles commandes au 4e trimestre, dont un nouveau contrat de lutte contre les mines sous-marines aux Emirats Arabes Unis pour 28 ME. Sur l'année 2023, les commandes s'élèvent à 324 ME, en croissance de +14%...

Perspectives affichées

Exail Technologies devrait profiter de la bonne dynamique de ses marchés, tant dans le secteur de la Défense que pour les applications civiles, et de son carnet de commande élevé. L'année 2024 devrait être très active en matière d'appels d'offres, avec plusieurs grands programmes qui pourraient se décider.

Cotation...

Exail Technologies continuera à investir significativement et à mobiliser ses ressources dans les actions commerciales (réponses à appels d'offres, offres spontanées, démonstrations...) avec l'objectif de sécuriser un carnet de commande très important à moyen-terme. Ces efforts se sont révélés payants en 2023 au Moyen-Orient.

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, Exail Technologies vise une augmentation à deux chiffres de son chiffre d'affaires. Sur le moyen terme, le groupe est particulièrement confiant sur les tendances profondes qui portent ses activités :

- les évolutions technologiques de ses marchés poussent à l'adoption plus large des technologies robotiques, photoniques, quantiques, sonars et navigation de nouvelle génération maitrisées par le groupe aux dépends de technologies plus anciennes ;

- le contexte géopolitique, qui a d'abord bénéficié aux investissements de défense à cycles courts, devrait maintenant bénéficier également aux grands programmes visés par Exail Technologies...

Portzamparc estime que la publication et la guidance sont "solides", de quoi viser un cours de 27 euros en restant à l'achat sur le dossier.