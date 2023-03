Exail Technologies et AFI KLM signent un contrat pour la fourniture d'un FFS destiné à entraîner les équipages des E-3F Awacs

(Boursier.com) — Exail et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) ont signé un contrat majeur pour la fourniture d'un Simulateur Full Flight (FFS) destiné à former et entraîner les équipages des aéronefs E-3F Awacs (Airborne Warning and Control System) de l'armée de l'Air et de l'Espace, dédiés à la protection de l'espace aérien.

Ce Full Flight Simulator (FFS), réplique à l'identique du futur cockpit de l'E-3F Awacs rénové, permettra aux équipages de l'armée de l'Air et de l'Espace de disposer, sur le sol français, d'un simulateur de vol moderne, parfaitement adapté à leurs besoins et contraintes de formation.

L'acquisition de ce Full Flight Simulator (FFS) au profit de l'armée de l'Air et de l'Espace s'insère dans le cadre du marché, notifié par la Direction générale de l'armement (DGA) à Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), portant sur la rénovation du cockpit de l'aéronef stratégique E-3F Awacs.

La qualification du simulateur par la DGA est prévue pour fin 2025 en conjonction avec le chantier de rénovation du cockpit.