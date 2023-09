Exail Technologies : encore en baisse après les résultats

(Boursier.com) — Exail Technologies recule de 1,7% à 17 euros ce jeudi, dans le rouge pour la septième séance consécutive ! Le groupe a dévoilé des comptes intermédiaires en retrait mais a confirmé ses objectifs 2023 avec une accélération de la croissance attendue sur la seconde partie de l'exercice.

TP ICAP Midcap parle d'une une solide publication semestrielle. Alors que le groupe avait déjà fait état d'une prise de commandes de 139 ME, impliquant un backlog de 614 ME à la fin du semestre, le groupe a publié un EBITDA de 32 ME (20,7% de marge), légèrement inférieur à ses attentes (34 ME). Visiblement, la marge a été impactée par des coûts de transaction post-opération ainsi que des frais de développement. Mais le broker rappelle que le groupe obéit à des cycles longs (développement produit, commercialisation, maintenance) ce qui réduit l'importance des variations semestrielles de marge. Le groupe a généré un FCF négatif de -17 ME en raison d'un BFR volatile lié à l'activité de projets et d'un haut niveau de Capex qui ne commencera à bénéficier des synergies d'intégration qu'à partir de 2024. Contrairement à la marge, cette faible génération de trésorerie est dommageable car le désendettement est au coeur de la stratégie de bilan du groupe, souligne le courtier.

A la suite de cette annonce, l'analyste revoit en légère baisse ses estimations et réduit son cours cible de 24 à 22 euros. Il reste néanmoins à l''achat' sur le titre, les leviers d'appréciation du titre restant intacts à ses yeux (appels d'offre en déminage, nouvelles applications pour les INS, effet de levier...).

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et sa cible de 25 euros. Exail fait partie de sa liste 'top picks European Nextcap' pour le second semestre considérant : une nouvelle equity story pas encore intégrée par le marché depuis la cession des activités historiques peu margées au S1 ; une forte visibilité (backlog 614 ME) et des solides perspectives commerciales soutenues par un contexte favorable dans la défense ; un newsflow potentiellement très porteur dans les prochains mois dans le cadre de la lutte anti-mines (cf. Australie ?) ; et des objectifs 2025/26 attractifs et crédibles.