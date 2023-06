Exail Technologies : des niches d'avenir à creuser

(Boursier.com) — Exail Technologies recule de plus de 3% à 18 euros ce jeudi. Le groupe dispose d'un nouveau profil depuis la repris de iXblue, de quoi moins dépendre des appels d'offre concernant la robotique, souligne Portzamparc dans une note. Le groupe a réalisé 68,2 millions d'euros de chiffre d'affaires au 1er trimestre 2023, en croissance de 8% par rapport au 1er trimestre 2022 (63,4 ME) pro forma. 56 ME de commandes ont été remportées au 1er trimestre, dont plusieurs contrats stratégiques. Ce bon niveau permet de maintenir un carnet de commandes élevé de 620 ME.

La performance du 1er trimestre permet à Exail Technologies de réaliser un bon début d'année, qui confirme le contrôle de l'exécution des opérations et les tendances observées durant les derniers mois sur nos marchés. Le rythme des livraisons devrait s'accélérer dans les prochains trimestres grâce au carnet de commandes élevé du groupe. Compte tenu de la saisonnalité habituelle du 1er trimestre et des grands programmes, cette bonne performance du début d'année conforte le groupe dans ses objectifs de croissance. Exail Technologies confirme ainsi sa guidance 2023 d'une croissance des revenus supérieure à +15%.

Portzamparc estime que la photonique et les centrales inertielles vont monter en puissance, de quoi viser un TP de 26,50 euros et un avis à "Acheter".