Exail Technologies : des commandes record saluées dans les système de navigation

(Boursier.com) — Exail Technologies monte de 1,5% à 16 euros, alors que le groupe est en train de réaliser une année record pour les systèmes de navigation, portée notamment par l'enchainement des succès commerciaux dans le secteur de la défense navale. Exail a annoncé aujourd'hui quatre nouveaux contrats importants à destination de trois marines européennes et une marine asiatique. Ces commandes incluent plusieurs modèles de centrales inertielles, dont le modèle Marins, le plus performant du groupe. Au total, ces commandes représentent près de 10 ME, avec des livraisons prévues fin 2023 et en 2024.

Le groupe attend par ailleurs une autre commande importante de plusieurs millions d'euros pour une autre marine européenne, qui devrait se concrétiser dans les prochaines semaines...

Fiabilité éprouvée

La plupart des marines concernées s'équipent de systèmes de navigation Exail depuis plusieurs années afin de moderniser leur flotte de navires et de sous-marins... La fiabilité éprouvée des systèmes Exail amène aujourd'hui ces clients à renouveler leur confiance dans le groupe avec des nouvelles commandes stratégiques. Ces succès illustrent la capacité du groupe à construire une base de clients croissante et diversifiée sur laquelle Exail peut compter année après année, avec près de 80% des clients de la société qui sont des clients réguliers.

Les nombreux succès commerciaux depuis le début de l'année permettent à Exail Technologies de s'affirmer comme le leader mondial des systèmes de navigation dans le secteur de la Défense navale. La prise de commande record dans ce domaine, combinée aux succès majeurs dans d'autres applications comme le spatial, mène le groupe vers une année record dans les systèmes de navigation, tant en prise de commandes qu'en chiffre d'affaires.

"Une excellente performance commerciale" selon Portzamparc qui vise toujours un cours de 26 euros en restant à l'achat sur le dossier.