Exail Technologies : 3 nouvelles commandes aux États-Unis en navigation spatiale

(Boursier.com) — Exail Technologies annonce aujourd'hui plusieurs succès commerciaux de sa centrale de navigation dédiée aux applications spatiales, l'Astrix-NS. Trois nouveaux clients américains ont passé des commandes pour ce système de navigation haut de gamme, notamment afin d'équiper des satellites d'observation de la terre. Par ailleurs, Exail a reçu une commande d'un acteur français pour poursuivre les développements et qualifications de ce produit, qui pourrait devenir une référence pour l'équipement de satellites. Au total, ces commandes représentent près de 2 millions d'euros et seront livrées en 2024.

La commercialisation de ce gyroscope à fibre optique a démarré en 2023 et a rencontré un franc succès auprès de différents clients en Europe et aux États-Unis : après une première commande significative au 1er semestre 2023 pour plusieurs dizaines d'unités, ces nouvelles commandes permettent de dépasser les attentes pour ce produit, qui pourrait générer près de 10 millions d'euros de commandes en 2023.

Le système de navigation Astrix-NS est le fruit de plusieurs années de 'R&D' qui ont permis de créer un produit innovant pour l'équipement de satellites. Il est 5 fois plus compact que son prédécesseur l'Astrix 90, 3 fois plus léger et consomme deux fois moins d'énergie, tout en étant significativement plus précis. Son matériel électronique est basé sur des composants automobiles qualifiés pour l'espace, ce qui permet d'offrir un prix compétitif avec une production industrielle.

Ces premières ventes permettent ainsi à Exail de construire une base de clients solides et réguliers pour l'Astrix-NS, reproduisant ainsi le modèle vertueux qui fait le succès du groupe dans la Défense navale. Le groupe se positionne pour exploiter le potentiel de marché important de la navigation spatiale, à travers l'équipement de constellations de satellites pour des besoins d'observation, de stabilisation et de télécommunication.