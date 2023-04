Exail : message bien reçu !

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires pro forma 2022, en intégrant iXblue sur l'année complète, s'est élevé à 280 ME, illustrant le changement de dimension de Exail. Exail Technologies, dans son nouveau périmètre, a généré 64 ME d'EBITDA courant pro forma en 2022, soit une marge de 23%. Cette performance est nettement supérieure aux 20% anticipés lors de l'annonce de l'acquisition d'iXblue. Le résultat d'exploitation pro forma s'établit à 36,5 ME.

Le résultat opérationnel pro forma de la société s'établit à 28,3 ME, soit plus de deux fois le résultat opérationnel de l'année 2021. Cette forte augmentation s'explique à la fois par l'acquisition de la société iXblue et par l'accroissement de l'activité. Le résultat net part du groupe proforma est de 3,4 ME contre 46,2 ME...

L'opération d'acquisition de la société iXblue a pu être réalisée sans augmentation de capital d'Exail Technologies grâce à l'effet de levier créé au niveau de la filiale Exail Holding, à laquelle ECA Group a été apportée en extériorisant sa valeur réelle.

Cette structure financière, offre un potentiel de création de valeur important, du fait de l'amplification des effets de la croissance du groupe par le levier financier. Elle engendre une augmentation du coût de l'endettement financier, à 23 ME en 2022 pro forma.

Une partie importante des intérêts constatés sont capitalisés et n'ont donc pas d'effet sur la trésorerie... Les décaissements liés aux intérêts de la dette représentent donc un peu plus de la moitié de la charge figurant au compte de résultat. Ces coûts devraient diminuer dans les années à venir avec le désendettement progressif de la société, qui a déjà commencé depuis la réalisation de l'acquisition.

À fin 2022, la dette nette du groupe ajustée s'établit à 266 ME. Le ratio de dette nette sur l'EBITDA courant 2022 pro forma s'établit ainsi à 4,2x.

Distribution du solde du capital de Prodways Group

En décembre 2021, Exail Technologies avait procédé à la distribution de l'essentiel de ses titres Prodways Group à l'ensemble de ses actionnaires. Dans la continuité de cette opération, le groupe propose de distribuer le solde du capital de Prodways Group encore détenu par Exail Technologies, soit une valeur indicative de 7,3 ME.

Chaque actionnaire recevra ainsi 1 action Prodways Group pour 6 actions Exail Technologies. Les modalités précises de l'opération seront publiées ultérieurement dans un communiqué dédié.

Le contexte d'augmentation des budgets de défense au niveau mondial, non anticipé au moment de l'accord pour l'acquisition de iXblue il y a un an, impacte positivement les activités du groupe. L'accroissement des dépenses de Défense se matérialise, en commandes ou en appels d'offres, aussi bien à court-terme à travers les ventes de systèmes de navigation et de positionnement, qu'à moyen-terme pour des grands projets de déminage ou de maitrise des fonds marins.

La croissance des revenus devrait accélérer cette année : Exail Technologies se donne un objectif de croissance du chiffre d'affaires supérieur à +15% en 2023 par rapport aux revenus 2022 pro forma. Le niveau de marge d'EBITDA courant, plus élevé qu'attendu en 2022, conforte le groupe dans sa capacité à atteindre l'objectif de faire passer ce taux de 20% en 2021 à 25% à horizon 2025-2026.

Portzamparc parle d'une forte visibilité sur la 'topline'. L'attente de la guidance d'Ebitda de 25% à l'horizon 2025/26 est confortée. De quoi rester à l'achat avec un cours cible ajusté de 25,5 à 27,10 euros. Le titre grimpe de 7,7% à près de 20 euros ce mardi.