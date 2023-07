Exail : bonne dynamique saluée

(Boursier.com) — Exail Technologies monte de 2,3% à 18,40 euros ce jeudi en bourse de Paris, alors que le groupe a réalisé 85 ME de chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2023, en hausse de +19% par rapport au 2ème trimestre 2022 proforma. Les prises de commandes sont également en forte progression de +17%, avec 83 ME signés ce trimestre.

Le carnet de commandes élevé et le dynamisme des marchés du groupe donnent une bonne visibilité pour le 2ème semestre 2023 et permettent de confirmer la guidance 2023.

Dans ce contexte, Exail Technologies a renforcé légèrement sa participation au capital de sa filiale Exail Holding.

"Pour rappel, notre scénario (inchangé) intègre un chiffre d'affaires 2023 de 322 ME +15,1%" commente Portzamparc qui poursuit : "Même si nous comprenons que la réponse finale de l'appel d'offres australien pourrait ne pas se concrétiser d'ici la fin de l'année, le groupe continue de travailler sur plusieurs fronts (Égypte, EAU, Arabie Saoudite, France, Roumanie). Après mise à jour des comparables, nous ajustons notre TP de 26,5 à 27 euros et maintenons notre opinion 'Acheter'" conclut l'analyste.