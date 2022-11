Exacompta Clairefontaine : un nouveau statut dans les papiers pour beaux-arts

(Boursier.com) — Clairefontaine Rhodia SAS, filiale du groupe Exacompta Clairefontaine SA, annonce la prise de contrôle, le 14 novembre, de la société The Clay And Paint Factory SA (TCPF) en se portant acquéreur de 100% des actions de la société.

La société TCPF est située à Liège en Belgique. Elle réalise un chiffre d'affaires d'environ 4 ME et emploie une vingtaine de personnes.

TCPF est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pâtes et de couleurs pour les activités de loisirs créatifs. Ses marques principales sont Cernit, Darwi et H Dupont.

Par ailleurs, Clairefontaine Rhodia a fait l'acquisition en juin dernier de la petite société de fabrication de couleurs haut de gamme pour les beaux-arts Blockx, également située dans la région de Liège en Belgique.

Avec ces deux acquisitions Clairefontaine Rhodia qui est devenu un des leaders des papiers pour les beaux-arts en Europe va pouvoir offrir à ses clients une offre très complète d'articles pour les activités artistiques.