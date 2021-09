Exacompta Clairefontaine : spectaculaire ?

(Boursier.com) — Le redressement des comptes d'Exacompta Clairefontaine est spectaculaire au premier semestre 2021, mais le groupe se montre prudent pour le S2. Le chiffre d'affaires a atteint 332,4 millions d'euros, contre 313,5 millions d'euros sur le semestre comparable de l'an dernier. Le résultat opérationnel a été de 9,75 millions d'euros, contre une perte de 3,01 millions d'euros au S1 2020. Le résultat net part du groupe est un bénéfice de 7,33 millions d'euros sur le trimestre clos, contre un déficit de 3 millions un an auparavant. Ce semestre a été marqué par la flambée des prix de matières premières, notamment ceux de la pâte à papier. La rentabilité s'est toutefois "maintenue au niveau de celle de 2020", commente modestement le groupe, qui évoque une demande "relativement soutenue" pour la majorité des produits et pour les stocks précédemment constitués.

En termes de perspectives, le groupe se montre prudent et estime que l'impact des hausses de prix de matières "se fera sentir significativement sur la rentabilité des six derniers mois de l'exercice", malgré la répercussion qui sera faite. Sur l'ensemble de l'exercice, le résultat opérationnel devrait ainsi être proche de celui de 2020 qui était de 14,73 millions d'euros.

Au 30 juin 2021, l'endettement financier brut était de 287,5 ME et les capitaux propres se situaient à 427,4 millions. La trésorerie brute était de 139,4 ME. Ainsi, l'endettement net était de 148,1 ME. Hors dette financière due à l'application de la norme IFRS 16, le niveau de dette nette était de 106,4 ME, en baisse sur un an.