Exacompta Clairefontaine : prudent pour le second semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, Exacompta Clairefontaine réalise un chiffre d'affaires de 421,86 millions d'euros (398,21 ME au 1er semestre 2022).

Le résultat opérationnel s'établit à 46,2 ME (13,5 ME au 1er semestre 2022). Le résultat net part du groupe est en nette hausse à 38,21 ME (8,8 ME au 1er semestre 2022).

Au 30 juin 2023, l'endettement financier brut du Groupe s'élève à 227,64 ME dont 48,16 ME de dette financière induite par l'activation des contrats de location. Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 505,63 ME.

Le Groupe a négocié des lignes de crédit complémentaires avec ses partenaires bancaires pour un total de 11,1 ME. A la clôture du 1er semestre, le montant des billets de trésorerie émis était de 25 ME sur un programme d'émission de 125 ME.

Le Groupe disposait d'une trésorerie brute de 79,34 ME au 30 juin et affichait un endettement net de 148,29 ME.

Hors la dette financière due à l'application de la norme IFRS 16, le niveau d'endettement net s'élève à 100,14 ME au 30 juin 2023 (118,97 ME au 30 juin 2022).

Perspectives

Les perspectives du 2e semestre 2023 sont incertaines car les commandes enregistrées ne permettent pas de maintenir la pleine activité de plusieurs ateliers. Le résultat opérationnel de l'exercice pourrait être proche de celui de ces 6 premiers mois hors éléments non récurrents de 16 ME enregistrés au 1er semestre.