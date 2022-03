Exacompta Clairefontaine : pas de prévision de résultats pour 2022

(Boursier.com) — Depuis 2020, l'épidémie de Covid 19 a fortement perturbé les échanges internationaux et semble avoir structurellement modifié des comportements de consommation. L'année 2021 a bénéficié chez Exacompta Clairefontaine d'un réajustement économique global mais qui n'a pas eu un caractère homogène.

Au 31 décembre 2021, pour un chiffre d'affaires de 726,59 millions d'euros (689,59 ME en 2020), le résultat opérationnel s'est établi à 30,42 ME (14,72 ME).

Le résultat net après IS est de 21,46 ME (11,61 ME en 2020). Le résultat net part du groupe est ressorti à 20,67 ME (12,31 ME e, 2020).

L'endettement financier brut du Groupe s'élève à 264,13 ME, dont 44,94 ME de dette financière induite par l'activation des contrats de location. Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 442,07 ME. Le Groupe a négocié des lignes de crédit complémentaires avec ses partenaires bancaires pour un total de 21 ME. A la clôture de l'exercice, le montant des billets de trésorerie émis était de 50 ME sur un programme d'émission de 125 ME. Le groupe disposait d'une trésorerie brute de 192,84 ME au 31 décembre 2021 et affichait un endettement net de 71,29 ME.

Hors la dette financière technique due à l'application de la norme IFRS 16, le niveau d'endettement net s'élève à 26,35 ME au 31 décembre 2021 (43,34 ME au 31 décembre 2020).

Perspectives affichées

Les résultats de 2022 d'Exacompta Clairefontaine ne bénéficieront pas de résorptions de stocks et subiront totalement les augmentations de prix sur les matières premières auxquelles s'ajouteront celles sur l'énergie dont les prix explosent pour la part non couverte par des contrats préalablement négociés.

Le conflit en Ukraine n'a pas d'impact direct significatif sur les approvisionnements et les ventes d'Exacompta Clairefontaine mais ouvre une période d'incertitude sur la fourniture en volume et le prix du gaz. Exacompta Clairefontaine n'a pas d'implantation en Russie.

"La hausse de nos prix de ventes est absolument nécessaire alors que la demande pour nos produits est toujours très soutenue", indique Exacompta Clairefontaine qui conclut : "Dans le contexte actuel, il est difficile de donner une prévision des résultats de l'exercice 2022".

Le Conseil d'Exacompta Clairefontaine convoque une Assemblée générale ordinaire le 31 mai, et proposera un dividende de 3,68 euros par action.