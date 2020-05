Exacompta Clairefontaine n'a pas de vision claire de ses marchés

(Boursier.com) — Sous la présidence de François Nusse, le conseil d'administration d'Exacompta Clairefontaine s'est réuni le 27 mai avec à son ordre du jour l'examen de la situation du groupe.

La consommation européenne d'articles de bureau comme celle de papiers à imprimer ont chuté brutalement durant les 2 premiers mois de l'épidémie de Covid-19 et les ventes en ont subi le contrecoup. A titre d'exemple, le tonnage d'expédition de papiers a été réduit d'un tiers pendant cette période. Les conséquences de la crise sanitaire et les mesures prises pour protéger la santé des salariés ont amenés le groupe à adapter la marche de ses ateliers. Ceux-ci sont restés généralement en activité, bénéficiant de capacités de stockage en Europe. Seule la production de certaines spécialités a du être arrêtée. La préparation des campagnes de rentrée des classes et de fin d'année s'est effectuée normalement

Le groupe n'a bénéficié d'aucune mesure de soutien hormis le décalage de remboursements de certains emprunts. Le recours aux dispositions du chômage partiel a été très limité.

Le confinement ayant influé sur les besoins des consommateurs et sa sortie étant progressive, Exacompta Clairefontaine n'a pas une vue précise quant à l'évolution de ses marchés dans les mois à venir. Nous pourrions donc avoir à ajuster la production de certaines unités , explique le management

Une information sera donnée le 10 septembre prochain sur les résultats du 1er semestre et la tendance de ceux de l'exercice en cours.