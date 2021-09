Exacompta Clairefontaine : mouvement au capital

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 28 septembre par l'AMF, la société civile LG Invest - contrôlée respectivement à hauteur de 50% par MM. Laurent Guize et Dominique Paulhac - a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 21 septembre 2021, le seuil de 5% du capital de la société Exacompta Clairefontaine, et détenir, à cette date, 70 831 actions Exacompta, soit 6,26% du capital et 3,13% des droits de vote, après une acquisition d'actions hors marché. Le déclarant a précisé détenir, au 27 septembre 2021, 88 820 actions, soit 7,85% du capital et 3,92% des droits de vote d'Exacompta Clairefontaine.