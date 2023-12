Exacompta Clairefontaine : la rentabilité va diminuer en 2024

(Boursier.com) — Réuni le 30 novembre 2023 à Paris sous la présidence de François Nusse, le conseil d'administration d'Exacompta Clairefontaine a examiné la situation du groupe au 30 septembre et son évolution prévisible...

Le 1er semestre avait bénéficié de deux éléments exceptionnels dans le résultat opérationnel de 46,21 ME :

- Une plus-value sur cession immobilière de 10,5 ME.

- Des aides sur le coût de l'électricité dont 5,5 ME concernant des exercices passés.

Le résultat opérationnel annuel attendu pour 2023 devrait être en forte progression et le résultat net serait de l'ordre de 50 ME (comparé à 27 ME en 2022), éléments exceptionnels inclus et compte tenu de dépréciations de goodwills dont les évaluations restent à finaliser.

Cependant, la rentabilité en 2024 sera affectée par la résorption des stocks dans les différents circuits de distribution et par une remontée du prix des pâtes à papiers. La tendance des ventes des producteurs européens de papiers graphiques reste fortement baissière (-24% pour les 10 premiers mois de l'année - source Eurograph).

Aucune embellie des ventes n'est attendue pour 2024 et le niveau de l'activité devrait également être en baisse pour le groupe. Par ailleurs, Exacompta Clairefontaine ne bénéficiera plus en 2024 de prix de l'énergie négociés avant la crise énergétique ce qui génèrera un surcoût d'environ 20 ME sur l'exercice.