Exacompta Clairefontaine : la crise énergétique génère des incertitudes

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, le chiffre d'affaires d'Exacompta Clairefontaine se monte à 398,21 millions d'euros (332,38 ME au 1er semestre 2021).

Notamment, la production européenne de papiers d'impression et d'écriture a augmenté de 2,5% par rapport au 1er semestre 2021 (en tonnes, statistiques CEPI). A 135.842 tonnes bobinées, celle des cinq machines à papier a crû de 11 %, permettant de répondre le mieux possible aux demandes de la clientèle. L'activité a été principalement marquée par de nouvelles hausses du coût des matières premières et l'envolée de ceux de l'électricité. La croissance de la production et les augmentations de prix effectuées ont contribué au maintien de la rentabilité.

Dans le secteur transformation, l'institut GFK indique une stagnation du chiffre d'affaires des papiers façonnés en France et un recul de 2,6% de celui des articles de classement. Le montant des ventes dans ce secteur est en hausse de près de 13,9% au 30 juin avec une bonne dynamique de toutes les familles de produits. Alors que la rentrée des classes de 2022 en a été peu affectée, les tarifs sont revus en permanence pour tenir compte des hausses subies.

Au 1er semestre, le résultat opérationnel s'établit à 13,5 ME (9,75 ME au 1er semestre 2021).

Le résultat net avant IS est de 11,88 ME (9,88 ME au 1er semestre 2021). Le résultat net après IS est de 8,8 ME (7,57 ME au 1er semestre 2021). Il est identique au résultat net part du groupe.

Au 30 juin 2022, l'endettement financier brut du Groupe s'élève à 254,72 ME dont 42,38 ME de dette financière induite par l'activation des contrats de location. Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 452,52 ME. Le Groupe a négocié des lignes de crédit complémentaires avec ses partenaires bancaires pour un total de 13,5 ME. A la clôture du 1er semestre, le montant des billets de trésorerie émis était de 50 ME sur un programme d'émission de 125 ME.

Le Groupe disposait d'une trésorerie brute de 93,36 ME au 30 juin, et affichait un endettement net de 161,36 ME.

Hors la dette financière due à l'application de la norme IFRS 16, le niveau d'endettement net s'élève à 118,97 ME (106,36 ME au 30 juin 2021).

Perspectives

Le conflit en Ukraine n'a pas eu d'impact direct significatif sur les approvisionnements d'Exacompta Clairefontaine mais les dépenses énergétiques ont beaucoup augmenté.

En ce début de 2e semestre, la demande de produits est encore à un bon niveau mais montre une fragilité compte tenu de l'inquiétude générale. Une incertitude porte sur les volumes de gaz et d'électricité nécessaires à l'activité.

Malgré l'explosion de leur prix, hors couverture, le résultat opérationnel de l'exercice 2022 devrait être proche des 30.417 kE de 2021.