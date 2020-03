Exacompta Clairefontaine : amélioration des comptes en 2019

(Boursier.com) — Les comptes consolidés du Groupe Exacompta Clairefontaine intègrent les entités Eurowrap et Biella acquises durant l'année 2019 pour respectivement 9 et 6 mois d'activité. Le résultat de l'exercice 2019 prend en compte un profit d'acquisition (badwill) de 5.024 KE sur entrée de périmètre et une dépréciation de goodwill de 708 kE, soit un impact global de +4.316 kE.

L'application de la norme IFRS 16 conduisant à activer les contrats de location est sans effet significatif sur le résultat mais modifie les indicateurs financiers. Les effets les plus notable sont une amélioration de l'Ebitda de 10,4 millions d'euros en contrepartie d'une charge d'amortissements supplémentaire et d'une charge financière, mais également une augmentation de l'endettement du Groupe.

Le résultat opérationnel d'Exacompta Clairefontaine s'établit à 19,82 ME en 2019 (14,92 ME au 31 décembre 2018). Le résultat net après IS ressort ainsi à 17,06 ME (12,48 ME un an plus tôt). Le résultat net part du groupe est également de 17,06 ME.

Situation financière

Au 31 décembre 2019, pour un chiffre d'affaires de 703,43 ME, l'endettement financier brut du Groupe s'élève à 258,89 ME et les fonds propres à 419,34 ME.

Le Groupe a négocié des lignes de crédit avec ses partenaires bancaires. A la clôture de l'exercice, le montant des billets de trésorerie émis était de 30 ME sur un programme d'émission de 125 ME. Le Groupe disposait d'une trésorerie brute de 179,25 ME au 31 décembre 2019 et affiche un endettement net de 79,64 ME. L'application de la norme IFRS 16 induit une dette financière de 36,84 ME.

Dividende

Le Conseil d'administration a convoqué une Assemblée générale ordinaire pour le 27 mai. Il proposera aux actionnaires de valider le principe d'un versement de dividende de 3 euro par action.

Perspectives

"Le maintien de la situation existante dans les premières semaines de 2020, tant en ce qui concerne la demande de nos produits que la marge dégagée, nous permettait d'envisager des résultats en progression pour cet exercice. Toutefois la situation nouvelle crée par l'épidémie en cours de Covid-19 bouleverse les références économiques que nous avions. En cette fin du mois de mars nos différentes unités poursuivent leurs activités de façon à satisfaire les besoins de nos clients et à préserver les emplois de nos salariés", indique le Conseil d'administration d'Exacompta Clairefontaine avant de conclure : "Nous mettons en oeuvre tous les moyens à notre disposition pour protéger au mieux leur santé".