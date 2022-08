EVS : résistance affichée

(Boursier.com) — EVS a publié ses résultats du 1er semestre 2022. La croissance se poursuit, permettant une amélioration de la guidance. Les résultats du 1er semestre 2022 soutiennent pleinement la trajectoire de croissance d'EVS, indique le groupe, soulignant une prise de commandes record, un chiffre d'affaires historique et un résultat opérationnel solide. Sur le premier semestre, la prise de commandes atteint un record de 88,7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des six premiers mois de l'année s'élève à 67,7 millions d'euros, +9% en comparaison avec la même période en 2021. Le chiffre d'affaires de BER est de 5,7 millions d'euros, en croissance de 1,2 million d'euros par rapport au S1 2021. Le chiffre d'affaires hors BER s'élève à 62 millions d'euros, en croissance de 4,7 millions d'euros par rapport à la même période l'an dernier.

La marge brute augmente de 3,3 millions d'euros par rapport au S1 2021, bien que le pourcentage de marge brute globale s'érode de 1,2 pt. Cette érosion est principalement la conséquence d'investissements des ressources supplémentaires pour assurer "un soutien de qualité à notre chiffre d'affaires en croissance", explique le groupe. Le bénéfice net s'élève à 15,5 millions d'euros, conduisant à un bénéfice dilué par action de 1,15 euro (stable).

Le chiffre d'affaires sécurisé s'élève à 126,4 millions d'euros, en croissance de 29% par rapport au S1 2021. Sur base des revenus sécurisés à fin juin 2022, les prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année sont relevées de 125-140 millions d'euros à 140-150 millions d'euros. Cette mise à niveau suppose un cycle de production normal à la fin de l'année, sans considérer de pénurie de composants ni une potentielle hausse des prix de composants importante. Le pourcentage de marge brute devrait être impacté négativement par les investissements réalisés dans le département des services aux clients (impact comparable aux résultats du S1 2022). La hausse des prix des composants et l'inflation sont bien suivies et "maîtrisées grâce à une évaluation permanente de nos prix de vente", ajoute le groupe. La croissance des OPEX pour l'ensemble de l'année est ajustée dans une fourchette de 12 à 15%, en raison de l'inflation, des investissements de croissance et des tendances de dépenses post-covid.

Les résultats du 1er semestre soutiennent actuellement les prévisions de dividende pour l'année 2022, à savoir un dividende de 1,1 euro pour l'ensemble de l'année 2022 et un dividende exceptionnel de 0,5 euro, conduisant à un dividende total attendu de 1,6 euro pour l'année.