EVS relève ses prévisions de chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Sur la base des projections actuelles, le conseil d'administration d'EVS indique que le chiffre d'affaires de l'année 2021 pourrait être plus important que les prévisions de 115 à 125 millions d'euros annoncées le 24 août 2021, à l'occasion de la publication des résultats du premier semestre 2021.

Par conséquent, le conseil d'administration d'EVS annonce que les prévisions du chiffre d'affaires 2021 augmentent de 5 ME. Il devrait se situer entre 120 et 130 ME.

Cette augmentation de chiffre d'affaires est basée sur une accélération du rattrapage post-Covid et également sur une reprise continue des activités au niveau de tous les piliers de marché. "Cependant, nous restons très vigilants par rapport à la pénurie mondiale au niveau de la chaîne d'approvisionnement", indique le management de la société belge.

La revue des activités au 3e trimestre sera communiquée le 18 novembre 2021, comme prévu par le calendrier financier d'EVS.