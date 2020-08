EVS Broadcast Equipment : pas de prévision de chiffre d'affaires pour 2020

EVS Broadcast Equipment : pas de prévision de chiffre d'affaires pour 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'EVS Broadcast Equipment au 1er semestre est impacté par la crise Covid-19. Il inclut Axon à partir du 1er mai 2020, et s'élève à 39,6 millions d'euros au 1er semestre 2020. Il recule de -3,5% par rapport au 1er semestre 2019 (-4,8% par rapport au 1er semestre 2019 hors locations des grands événements sportifs).

Le chiffre d'affaires du 1er semestre (hors acquisition d'Axon) s'élève à 37,8 ME, soit -7,9% par rapport au 1er semestre 2019 (-9,3% hors location de grands événements sportifs).

La marge d'Ebit est de 3,3 ME au 1er semestre (8,3% du chiffre d'affaires), ce qui représente -3,7% par rapport au 1er semestre 2019.

Le résultat net s'élève à 3,3 ME, ce qui représente une baisse de -11.5% par rapport au 1er semestre 2019.

La situation de trésorerie est solide avec une trésorerie nette de 33,5 ME, et une trésorerie disponible de 52,4 ME.

Perspectives pour le 2e semestre

Le carnet de commandes, à comptabiliser en chiffre d'affaires en 2020, s'élève à 19,6 ME au 30 juin, soit -12,9% comparé aux 22,5 ME de l'an dernier à la même période (soit -10,1% hors grands événements). Les commandes du second semestre sont principalement impactées par les prestataires de services en direct (LSP), probablement en raison de l'effet Covid-19. En plus de ce carnet de commandes qui sera facturé en 2020, EVS a déjà 26,2 ME de commandes à facturer en 2021 et au-delà, (dont 12,7 ME pour la location de grands événements en 2021), ce qui représente une augmentation de 279,7% (ou 95,7% hors location de grands événements) par rapport aux 6,9 ME à la même date l'année dernière.

Compte tenu des incertitudes liées à la situation de Covid-19, EVS ne donne aucune indication sur les perspectives de chiffre d'affaires pour l'année 2020. En excluant Axon, EVS s'attend à ce que les dépenses opérationnelles diminuent entre le milieu et le haut de la fourchette d'un taux à un chiffre.

Avec l'intégration d'Axon, le total des dépenses opérationnelles pour 2020 devrait augmenter entre le milieu et le haut de la fourchette d'un taux à un chiffre par rapport à l'année précédente.