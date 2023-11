EVS Broadcast Equipment : Le Conseil d'administration a décidé de verser un acompte sur dividende de 0,50 euro par action

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires sécurisé du T3 permet de confirmer que la fourchette haute des prévisions de revenus actuelles (160 à 170 millions d'euros) est à la portée du groupe EVS.

"Les niveaux de marge brute continuent de s'améliorer et les dépenses opérationnelles sont maîtrisées, démontrant l'objectif de réaliser une croissance rentable en 2023".

Conformément à l'évolution des prévisions de chiffre d'affaires, EVS confirme que les prévisions d'EBIT s'orientent vers le haut de la fourchette actuelle (32,5 - 38,5 millions d'euros).

Serge Van Herck, CEO, a commenté : "Je suis heureux d'annoncer nos résultats du troisième trimestre et de faire le point sur les performances et les perspectives d'EVS. Alors que nous entamons le dernier trimestre de l'année, je suis fier d'annoncer que nous sommes sur la bonne voie pour générer des revenus et des bénéfices pour l'ensemble de l'année dans le haut de nos prévisions. Notre engagement en faveur de l'innovation et de la satisfaction de nos clients reste au premier plan de notre stratégie, et nous l'avons constaté avec force lors du récent événement IBC à Amsterdam. Les retours reçus de nos clients sur notre offre de solutions et nos innovations, notamment Mediaception VIA MAP et nos effets vidéo en direct basés sur l'intelligence artificielle, tels que XtraMotion, ont été extrêmement positifs.

À noter, notre Net Promoter Score (NPS) continue d'augmenter, comme l'indique la récente enquête menée par Devoncroft, reflétant la satisfaction croissante de nos clients. Ce résultat témoigne du dévouement des membres de notre équipe, comme le démontre notre enquête annuelle sur l'engagement des membres de l'équipe, qui souligne leur fort investissement envers la mission et les valeurs de notre entreprise.

Nous sommes également ravis de nos progrès en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), qui ont récemment été récompensés par un Corporate Star Award à l'IBC à Amsterdam. Nos efforts continus dans ce domaine renforcent notre engagement en faveur de pratiques commerciales responsables.

Bien que nous restions optimistes quant à la trajectoire de notre entreprise, nous devons faire preuve de prudence face aux incertitudes mondiales. Les conflits en cours en Ukraine et à Gaza pourraient avoir un impact sur notre économie occidentale, ce qui pourrait, à son tour, influencer notre industrie. De plus, la perspective d'une augmentation des taux d'intérêt et d'un ralentissement des dépenses publicitaires pourrait ralentir le rythme d'investissement de certains de nos clients.

Nous restons déterminés à apporter de la valeur à nos clients et parties prenantes et continuerons de nous concentrer sur l'innovation, la satisfaction client et la croissance durable."

Commentant les résultats et les perspectives, Veerle De Wit, CFO, a déclaré : "Nous continuons de constater une dynamique positive dans la performance de nos revenus et, grâce à une bonne gestion des marges et des coûts, cette dynamique se traduit par une croissance rentable pour 2023.

Outre un compte de résultat performant, nous continuons de bénéficier d'un bilan solide. Notre position de trésorerie nette présente des niveaux d'endettement sains et les indicateurs de notre bilan continuent de s'améliorer par rapport à l'année 2022.

Sécuriser 2023 est une priorité absolue pour notre équipe de production, cependant les préparatifs pour les grands événements de 2024 commencent en même temps, ce qui implique qu'une partie de notre capacité de production est réservée à leur préparation.

Sur la base des indicateurs actuels et des conditions de marché sous-jacentes, nous sommes suffisamment confiants pour confirmer que la fourchette haute de nos prévisions de revenus est à notre portée (170 millions d'euros).

Par conséquent, notre performance EBIT s'oriente vers le haut de la fourchette (la fourchette actuelle étant comprise entre 32,5 et 38,5 millions d'euros). Cette performance marquerait une année formidable pour EVS."

Perspectives

Le chiffre d'affaires sécurisé pour 2023 permet de confirmer que la fourchette haute des prévisions de chiffre d'affaires est à notre portée (160 - 170 millions d'euros).

Grâce à la solide performance du chiffre d'affaires, la marge brute pour l'ensemble de l'année 2023 devrait augmenter. "Les investissements du passé dans nos opérations et notre structure de support sont entièrement couverts par une croissance supplémentaire des revenus. À côté de cela, nous constatons une croissance de la marge brute par solution, grâce à notre stratégie tarifaire" poursuit la direction.

"Les dépenses opérationnelles continuent d'être étroitement surveillées et contrôlées. Dans la mesure où nous nous concentrons en 2023 sur une croissance rentable et durable, cet équilibre est d'une importance cruciale. En tant que tel, nous avons constaté peu de changements dans la position globale de nos effectifs au 1er semestre 2023. Depuis le 3ème trimestre 2023, nous investissons à nouveau dans des membres supplémentaires de notre équipe, afin de nous assurer de nous préparer à la croissance future. Il y aura une augmentation marginale de notre effectif global au 2ème semestre 2023".

Outre le renforcement des prévisions de revenus, "nous confirmons également que la fourchette haute de nos prévisions d'EBIT est à notre portée (32,5 à 38,5 millions d'euros)" souligne le management.

Le Conseil d'administration a décidé de verser un acompte sur dividende de 0,50 euro par action. La date ex-date sera le 22 novembre 2023 et la date de paiement sera le 24 novembre 2023.

"Nous réitérons la prévision de distribution d'un dividende de 1,10 euro par action pour l'année 2023, qui reste soumise aux conditions de marché et à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires" conclut la direction.

Calendrier d'entreprise

22 février 2024 : résultats du 2ème semestre 2023 et de l'exercice complet 2023;

16 mai 2024 : résultats du premier trimestre 2024;

21 mai 2024 : assemblée générale ordinaire;

14 août 2024 : résultats du deuxième trimestre et premier semestre 2024;

14 november 2024 : résultats du troisième trimestre 2024.