EVS Broadcast Equipment : contrat de plus de 50 millions de dollars sur 10 ans

(Boursier.com) — La société EVS Broadcast Equipment a annoncé la signature d'un contrat de 10 ans d'une valeur de plus de 50 millions de dollars avec une importante société de diffusion et de production multimédia basée aux États-Unis. Ce contrat comprend la livraison de la solution EVS LiveCeption pour la production en direct, la gestion des ralentis et des résumés, associée à un accord de services (SLA) à long terme.

EVS précise que cet accord offre au client de multiples avantages, notamment l'accès aux dernières innovations et mises à niveau technologique d'EVS pour sa base installée, des dépenses opérationnelles prévisibles, avec une répartition des dépenses d'investissement dans le temps, un moyen simple de planifier une expansion future et un SLA premium.

" L'accord arrive alors que les géants du web intensifient la concurrence avec les acteurs traditionnels du marché de l'audiovisuel en dépensant des milliards de dollars dans l'acquisition de droits médias des ligues sportives professionnelles les plus prestigieuses d'Amérique du Nord. Et les enchères ne font que commencer, puisque les géants de la technologie considèrent la programmation sportive en direct comme le meilleur moyen d'augmenter le nombre d'abonnements et de développer leurs plateformes de streaming ", commente EVS Broadcast Equipment.