EVS Broadcast Equipment : belle entrée en matière pour démarrer 2023

(Boursier.com) — Le premier trimestre 2023 reflète un démarrage rapide de la nouvelle année pour EVS. "Les résultats soutiennent pleinement l'ambition d'EVS de réaliser une croissance rentable et durable en 2023" commente le groupe qui souligne que le chiffre d'affaires sécurisé appelle à une révision à la hausse des prévisions de revenus pour 2023 d'une fourchette initiale de 145-155 millions d'euros à une fourchette de 150-160 millions d'euros.

Les dépenses opérationnelles sont maîtrisées, soutenant l'objectif de réaliser une croissance rentable en 2023. Sur la base des résultats du T1 23, une prévision d'EBIT de 27,5 à 32,5 millions d'euros est annoncée.

La trésorerie nette se rétablit à 47 millions d'euros, démontrant la capacité du groupe à collecter les liquidités des factures émises à la fin du T4 22.

Serge Van Herck, CEO, a commenté : "Je suis ravi d'annoncer que nous avons connu un début d'année exceptionnellement solide, nos résultats du premier trimestre nous permettant de confirmer nos ambitions de croissance rentable. Nous sommes très heureux de voir que notre travail acharné porte ses fruits et que nos efforts pour stimuler la croissance de notre entreprise se reflètent dans nos résultats commerciaux et financiers. En plus de nos solides performances financières, nous prouvons également notre capacité à gagner des parts de marché, tout en élargissant notre portefeuille.

Nous réalisons également des progrès substantiels pour concrétiser notre vision d'un écosystème solide avec notre plateforme VIA. Nous passons de la vente de produits à la vente de solutions, ce qui aboutira à terme à un écosystème robuste conçu pour les opérations de production en direct les plus exigeantes. Cela nous permettra d'offrir plus de valeur à nos clients et de nous positionner comme un acteur de premier plan dans l'industrie.

La solide performance de notre division de solutions MediaInfra prouve le succès de l'intégration d'Axon en 2020 et l'accélération de l'expansion du portefeuille EVS. Nous nous engageons à poursuivre des acquisitions stratégiques qui nous aideront à stimuler la croissance et à créer de la valeur pour nos actionnaires, clients et partenaires de distribution.

Nos efforts en matière de développement durable avec notre programme ESG continuent de produire les résultats escomptés, et nous sommes fiers de dire que nous faisons désormais partie des 10% de toutes les entreprises les mieux notées dans le monde par Sustainalytics. Nous pensons que la durabilité est un élément essentiel de notre stratégie commerciale et nous continuerons à travailler pour réduire notre impact environnemental et contribuer à un avenir meilleur pour tous.

Notre stratégie PlayForward nous aide à remettre EVS en mode croissance. Nous nous concentrons sur la création de valeur pour nos clients et sur l'établissement de relations à long terme avec eux. Notre ambition est de poursuivre notre mode de croissance tant du côté des revenus que du côté de la rentabilité, et nous sommes convaincus que nous sommes bien positionnés pour atteindre nos objectifs."

Commentant les résultats et les perspectives, Veerle De Wit, CFO, a déclaré : "Le début de la nouvelle année est robuste, avec un chiffre d'affaires record pour le premier trimestre. Ce résultat, combiné à des charges opérationnelles bien maîtrisées, nous permet de réaliser un démarrage en force dans l'année : une année où nous voulons démontrer une croissance durable et rentable.

Outre un compte de résultat solide, nous sommes également heureux de voir que notre position de trésorerie se rétablit par rapport au 4T22. Notre situation de trésorerie à fin 2022 a souffert du timing du lancement du nouvel ERP, entraînant quelques retards de facturation au dernier trimestre de l'année, et se traduisant par un nombre élevé de factures "non échues" à fin décembre. Comme prévu, je suis heureuse de confirmer que nous nous sommes rétablis de cette position au cours des premiers mois de 2023.

Sur la base des indicateurs actuels et des conditions de marché sous-jacentes, nous sommes suffisamment confiants pour augmenter nos prévisions de revenus de 145-155 millions d'euros à 150-160 millions d'euros.

Outre une prévision de revenus, nous publions également nos premières prévisions de bénéfice avant impôt (EBIT) : sur la base des résultats du 1T23 et de la dynamique du marché, l'EBIT pour l'année 2023 devrait se situer dans une fourchette de 27,5 à 32,5 millions d'euros. La limite supérieure de la fourchette souligne clairement notre ambition de réaliser une croissance durable et rentable en 2023."

Dividende

"Nous réitérons l'objectif de distribution de dividende pour l'ensemble de l'année 2023 de 1,10 EUR par action, qui reste soumis aux conditions du marché et à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires".

Calendrier

-18 août 2023: résultats du premier semestre 2023.

-17 novembre 2023: résultats du troisième trimestre 2023.