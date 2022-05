EVS Broadcast Equipment : AG convoquée

(Boursier.com) — Comme déjà communiqué le 17 mai 2022, l'Assemblée Générale Extraordinaire de EVS Broadcast Equipment SA convoquée le 17 mai 2022 n'ayant pas réuni le quorum de présence requis est reportée au 7 juin 2022, à 12:00 heures, à son siège social à Liège pour se prononcer sur l'agenda tel que publié sur le site internet de la société (voir lien ci-dessous).

Le Conseil d'Administration proposera à cet effet aux Actionnaires d'approuver :

Le renouvellement de l'autorisation existante accordée au Conseil d'Administration d'augmenter le capital dans le cadre de la procédure de capital autorisé conformément au Code des Sociétés et des Associations ;

Le renouvellement de l'autorisation existante accordée au Conseil d'Administration d'acquérir et d'aliéner des actions de la société conformément au Code des Sociétés et des Associations ; et l'émission de warrants.