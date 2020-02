EVS Broadcast Equipment : 19,6 ME de bénéfice net en 2019

EVS Broadcast Equipment : 19,6 ME de bénéfice net en 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'EVS Broadcast Equipment (EVS) s'est élevé à 62,4 millions au 2e semestre 2019, soit une diminution de -13,3% par rapport au 2e semestre record 2018 (-8,8% à taux de change constant et hors locations liées aux grands événements). Les ventes de solutions dans le marché Cars de régie TV représentaient 53,4% des ventes totales du groupe. Les ventes en Studios et autres représentaient 45,4% du total des ventes et les locations liées aux grands événements sportifs, 1,2% des ventes totales au 2S19.

Le chiffre d'affaires 2019 s'établit ainsi à 103,4 ME, dans la fourchette de la guidance. Il accuse un repli de -10,9% comparé à 2018, ou -2,3% à taux de change constant hors locations pour les grands événements sportifs.

La marge brute consolidée a été de 71,6% en 2019 (71,1% en 2018), principalement en raison d'un mix produits plus favorable. Les charges d'exploitation ont diminué de 5,3% grâce à une gestion stricte des dépenses et des frais de personnels. La marge d'exploitation (EBIT) en 2019 s'est élevée à 22,3%. Les charges d'impôts en 2019 est de 3,3 ME. Le bénéfice net ressort à 19,6 ME en 2019 (35,2 ME en 2018). Le résultat net de base par action s'élève à 1,4 euro en 2019 (2,6 euro en 2018).

Situation financière

Fin 2019, les fonds propres représentaient 77,4% du total de bilan. Les stocks s'élevaient à 16,8 ME. Le flux net de trésorerie provenant des activités opérationnelles s'est élevé à 18,5 ME en 2019. Au 31 décembre 2019, le bilan du groupe laissait apparaître 59 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie. C'est une diminution comparée à fin 2018. Elle est due à des flux de trésorerie négatifs provenant des activités de financement et plus particulièrement du rachat d'actions propres (5,2 ME) en excédent des flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation.

Présidence par intérim

Suite au départ, comme prévu, du Dr Pierre De Muelenaere, en tant que directeur et président du conseil d'administration, le conseil a décidé de nommer Philippe Mercelis comme président ad interim jusqu'à ce qu'un nouveau président soit nommé. La recherche se poursuit actuellement avec l'aide d'un chasseur de têtes. EVS prévoit d'annoncer un nouveau président pour son conseil d'administration dans les mois à venir. Suite au départ de deux directeurs annoncé début janvier 2020, le Conseil d'administration a décidé de ne pas remplacer ces deux directeurs pour le moment. Une réévaluation de la situation sera faite une fois qu'un nouveau président sera nommé.

Perspectives

Le carnet de commandes à comptabiliser en recettes en 2020 s'élève à 33,4 ME au 31 décembre 2019, soit +87,3% par rapport aux 17,8 ME de l'année dernière à la même date. En plus de ce carnet de commandes à facturer en 2020, EVS a déjà 4,4 ME de commandes à facturer en 2021 et au-delà.

Nous avons comme objectif d'augmenter nos revenus récurrents en faisant évoluer certaines ventes en mode 'capex' vers un modèle de revenus récurrents à long terme , explique le groupe.

Le management donne les perspectives financières suivantes pour 2020... Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 100 et 120 ME. Les charges d'exploitation devraient rester stable par rapport à 2019.