Evolis : suppression de la proposition de dividende

(Boursier.com) — Evolis annonce que son Conseil d'administration en date du 10 avril a décidé de supprimer la proposition de distribution de dividendes au titre de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à soumettre à l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la société appelée à se tenir le 26 mai 2020 à 14 heures. Emmanuel Picot, Président, explique : "Cette décision est liée au contexte de crise sanitaire et économique que nous vivons. L'activité d'Evolis sera significativement impactée et notre responsabilité est, avant tout, la solidarité vis-à-vis de nos collaborateurs du monde entier et de tout notre écosystème : nos fournisseurs, clients et partenaires".

Evolis, dont l'usine de production tourne au ralenti depuis mi-mars, reste confiant sur sa capacité d'adaptation, sans pour autant être en mesure, dans ce contexte, de se prononcer sur son objectif de chiffre d'affaires.