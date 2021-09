Evolis relativise après de bons résultats semestriels

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, l'entreprise angevine Evolis réalise un chiffre d'affaires de 36,9 millions d'euros, en augmentation de +13,8% par rapport au 1er semestre de l'année précédente. A taux de change constant, la progression est de +19,5%.

Le niveau des résultats est principalement lié à la progression du chiffre d'affaires, et dans une moindre mesure aux dépenses de charges externes plus faibles que sur le 1er semestre 2020. Ainsi, le résultat opérationnel du leader mondial des solutions de personnalisation et des systèmes d'impression sur cartes plastiques s'élève à 4,2 ME, en hausse de 4,8 ME. Il s'agit d'un bon résultat reflétant la capacité du groupe à s'adapter. Ce résultat est toutefois à relativiser dans un contexte d'effet de base négatif.

Le résultat net ressort à 3,4 ME (-0,8 ME un an plus tôt).

Perspectives

Le contexte économique est atypique et marqué par les répercussions de la crise sanitaire. "Au regard du niveau d'activité constaté sur le 1er semestre 2021, nous anticipons un chiffre d'affaires annuel en progression par rapport à 2020", indique le management d'Evolis.

Le groupe reste confiant sur sa capacité d'adaptation, sans pour autant être en mesure de se prononcer sur son objectif de chiffre d'affaires.