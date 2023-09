Evolis : réalisation de la cession de 98,5% du capital à HID Global

(Boursier.com) — Les co-fondateurs et le conseil d'administration d'Evolis annoncent la réalisation de l'acquisition par HID Global SAS, filiale du Groupe suédois Assa Abloy (HID) d'un total de 5.140.349 actions et 9.548.056 droits de vote d'Evolis, représentant environ 98,5% des actions d'Evolis.

Emmanuel Picot, directeur général d'Evolis : "Nous sommes particulièrement heureux de la concrétisation de ce rapprochement et fiers de rejoindre la famille HID. Une nouvelle page se tourne pour Evolis, celle de rejoindre un groupe qui partage des valeurs communes et une même ambition forte : progresser ensemble pour offrir de nouvelles opportunités à nos partenaires".

Ces acquisitions ont été réalisées en date du 19 septembre :

- indirectement au travers de l'acquisition de l'intégralité du capital de la société Cedys&Co, détentrice d'environ 84,43% des actions d'Evolis (4.407.707 actions pour le Bloc Majoritaire) ; et

- directement au travers de l'acquisition auprès de Crédit Mutuel Equity SCR et Crédit Mutuel Innovation d'environ 14% des actions d'Evolis (732.642 actions).

Ces acquisitions ont été conclues sur la base d'un prix d'environ 224,9 millions d'euros, soit un prix de 43,75 euros par action Evolis.

HID déposera prochainement un projet d'offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur le solde du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d'Evolis, soit 80.471 actions, au prix de 43,75 euros par action.

HID a l'intention de mettre en oeuvre, une procédure de retrait obligatoire des actions restant en circulation d'Evolis.

La réalisation du retrait obligatoire devrait intervenir lors du 4ème trimestre 2023.

Lors d'une réunion en date du 18 septembre, les membres du conseil d'administration d'Evolis ont rendu à l'unanimité un avis motivé favorable sur l'ffre, sur la base notamment du projet de note d'information et du rapport de l'expert indépendant concluant de l'équité de l'Offre à 43,75 euros par action.

Emmanuel Picot demeure directeur général

Dans le cadre de l'opération, les membres du conseil d'administration d'Evolis ont également :

- décidé la cooptation, sur proposition de HID Global, de deux nouveaux administrateurs en remplacement de deux administrateurs démissionnaires et pris acte de la démission de trois autres administrateurs ;

- décidé de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, avec maintien d'Emmanuel Picot dans ses fonctions de directeur général d'Evolis et nomination de Björn Lindefelt en qualité de président du conseil d'administration avec prise d'effet à la date de réalisation de la cession du Bloc Majoritaire.