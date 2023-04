Evolis : prudence affichée après une bonne année 2022

(Boursier.com) — Evolis réalise un chiffre d'affaires annuel 2022 de 111,7 millions d'euros, en hausse de 32,3%.

Le résultat net s'établit à 15,4 ME (9,8 ME en 2021). Il grimpe de 57,2%

La marge nette du groupe ressort à 13,8% en hausse de 2,2 points par rapport à 2021. Un effet de change favorable, conjugué à un travail d'optimisation collectif, ont permis au groupe cette amélioration de marge.

"Evolis a réalisé en 2022 une année record. Ce résultat, nous le devons à notre agilité et engagement collectifs qui nous ont permis, depuis 2020, de traverser les différentes crises, et d'en ressortir, pour ce début d'année 2023, plus forts que jamais. Un grand merci à l'ensemble des équipes Evolis qui portent haut et fort l'ensemble des valeurs du groupe", commente Emmanuel Picot, Président Directeur Général d'Evolis.

Dividende

La société Evolis a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires prévue le 25 mai, le versement d'un dividende de 2,24 euros par action.

Perspectives

"Le chiffre d'affaires record de 2022 ne doit pas faire oublier que 2023 s'ouvre dans un contexte géopolitique et économique mondial compliqué. Ainsi, Evolis restera prudent et ne se prononcera pas sur un objectif de chiffre d'affaires".